Obama'dan Merkel'e övgü

ABD Başkanı Barack Obama ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bir telefon

görüşmesi yaptığı bildirildi. Görüşmede Başkan Obama'nın Merkel'i sığınmacı

krizindeki rolünden, özellikle de Suriyeli sığınmacıları kabul etme kararından

ötüründen övdüğü bildirildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Obama

Merkel'in bu kararının diğer ülkelerin yükünü hafiflettiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Merkel çarşamba günü mülteci karşıtı aşırı sağcı protestoların

şiddet olaylaına dönüştüğü Saksonya eyaletinin Heidenau kentini ziyaret etmişti.

Başbakan, bugün de Batı Balkan ülkelerinin AB temsilcileri ile bir araya geleceği

zirveye katılıyor. Zirvenin odak noktasını sığınmacı krizi oluşturuyor.