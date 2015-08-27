Obama'dan Merkel'e övgü

ABD Başkanı Barack Obama ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bir telefon
görüşmesi yaptığı bildirildi. Görüşmede Başkan Obama'nın Merkel'i sığınmacı
krizindeki rolünden, özellikle de Suriyeli sığınmacıları kabul etme kararından
ötüründen övdüğü bildirildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Obama
Merkel'in bu kararının diğer ülkelerin yükünü hafiflettiğini söyledi.
Almanya Başbakanı Merkel çarşamba günü mülteci karşıtı aşırı sağcı protestoların
şiddet olaylaına dönüştüğü Saksonya eyaletinin Heidenau kentini ziyaret etmişti.
Başbakan, bugün de Batı Balkan ülkelerinin AB temsilcileri ile bir araya geleceği
zirveye katılıyor. Zirvenin odak noktasını sığınmacı krizi oluşturuyor.