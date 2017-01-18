Obama'dan Manning'e ceza indirimi

ABD Başkanı Barack Obama, görevi devretmesine günler kala ABD ordusuna ait gizli belgeleri Wikileaks platformuna sızdıran ABD'li eski asker Chelsea Manning'in cezasını indirdi. ABD'nin Afganistan ve Irak'taki faaliyetlerine dair yüz binlerce gizli belgeyi Wikileaks'e sızdırdığı suçlaması ile 35 yıl hapse mahkûm edilen Manning'in 17 Mayıs'ta tahliye edilmesi bekleniyor.

Manning, ABD Başkanı Obama'nın görev süresinin sonuna yaklaşırken affettiği 64 ve ceza indirimini onayladığı 209 kişinin adının bulunduğu listedeki en tanınmış isim olarak biliniyor. 6 yıldır Kansas eyaletindeki Fort Leavenworth Askeri Cezaevinde tecritte tutulan Manning, Bradley olan adını cinsiyet değişikliğinin ardından Chelsea olarak değiştirmişti.

Gözler Assange'a çevrildi

ABD'de yurttaşlık hakları aktivistleri, Manning'in kırılgan ruhsal durumuna atıfta bulunarak 35 yıllık cezayı çok ağır biçimde eleştirmişlerdi. Manning'in destekçileri, eski askerin tutuklu olduğu süre içerisinde iki kez intihara kalkıştığını bildiriyorlar. ABD yurttaş hakları örgütü ACLU'dan Chase Strangio, "ABD Başkanı Obama'nın bu kararının Manning'in hayatını kurtarabileceğini" söyledi.

Manning'in ceza indiriminin ardından gözler, sızdırılan belgeleri yayınlayan Wikileaks platformunun kurucusu Julian Assange'a çevrildi. Yaklaşık 4 yıldır Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde yaşayan Avustralyalı Assange, bir süre önce Manning'in bağışlanması durumunda Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nden çıkarak ABD'de yargılanmaya hazır olduğunu bildirmişti.

Assange, salı günü avukatları aracılığı ile yaptığı açıklamada Manning'i bir "kahraman” olarak niteledi ve aslında hiç yargılanmamış olması gerektiğini kaydetti. Ancak açıklamada Assange'ın gerçekten de ABD'de yargılanmaya hazır olup olmadığına bir netlik getirilmedi.

Snowden bağışlanmadı

Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) gizli belgelerini ifşa eden eski Amerikan istihbarat çalışanı Edward Snowden da Manning hakkındaki kararı memnuniyetle karşıladı. Snowden Twitter hesabından "Teşekkürler, Obama” paylaşımında bulundu.

Obama'nın Basın Sözcüsü Josh Earnest, ABD'den kaçıp Rusya'ya sığınan ve iltica talebi Rusya'da kabul edilen eski istihbarat çalışanı Snowden’ın da bağışlanma talebinde bulunduğunu ancak bağışlanmadığını açıkladı.

Obama'nın Hukuk Danışmanı Neil Eggleston, ABD Başkanı'nın görev süresi içerisinde 12 selefinin toplamından daha fazla af kararına imza attığını kaydetti. Obama Beyaz Saray'daki 8 yıllık görev süresi içerisinde 504'ü müebbet hapis cezasına çarptırılmış olan toplam bin 385 mahkumun cezasını indirdi, 212 mahkumu da affettti.

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dpa/afp/epd, BD/BK