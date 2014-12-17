Obama’dan Küba açılımı

ABD ile Küba ilişkileri yeniden normalleştirmek istiyor. ABD Başkanı Barack Obama Washington'da
yaptığı açıklamada, Küba ile diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması için Amerikan Dışişleri
Bakanlığının bir an önce müzakereler başlatacağını açıkladı. Obama, ayrıca iki ülke arasında
seyahat, ticaret ve enformasyon akışının geliştirilmesini istediğini de belirterek, yeni bir başlangıcın
hem Küba hem de ABD'deki insanlara yararlı olacağını kaydetti.
ABD Başkanı, Küba'nın izolasyonu politikasının başarısız olduğunu belirterek ülkede hala komünist
bir rejimin iktidarda olduğunu, yeni bir yol açmanın zamanının geldiğini vurguladı.
Tutuklular serbest bırakıldı
ABD ve Küba arasında diplomatik ilişkiler 1961 yılında kesilmiş, 1962 yılında ABD Küba'ya ticari
ambargo uygulamaya başlamıştı. Başkan Obama daha önce de
Küba'ya yönelik ticari ambargonun
kaldırılmasını gündeme getirmiş, ancak bu adıma ülkede insan hakları durumunun iyileştirilmesi ve
demokratik reformlar yapılmasını şart koşmuştu.
Küba çarşamba günü ülkede tutuklu iki ABD vatandaşını serbest bırakmıştı. Bu kişilerden birinin
yirmi yıldır hapiste bulunan bir CIA ajanı, diğerinin de beş yıldır hapis yatan Alan Gross adlı bir ABD
vatandaşı olduğu belirtiliyor. ABD de bu adımın karşılığında tutuklu bulunan Küba istihbaratının üç
çalışanını serbest bıraktı.