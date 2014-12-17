Obama’dan Küba açılımı

ABD ile Küba ilişkileri yeniden normalleştirmek istiyor. ABD Başkanı Barack Obama Washington'da

yaptığı açıklamada, Küba ile diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması için Amerikan Dışişleri

Bakanlığının bir an önce müzakereler başlatacağını açıkladı. Obama, ayrıca iki ülke arasında

seyahat, ticaret ve enformasyon akışının geliştirilmesini istediğini de belirterek, yeni bir başlangıcın

hem Küba hem de ABD'deki insanlara yararlı olacağını kaydetti.

ABD Başkanı, Küba'nın izolasyonu politikasının başarısız olduğunu belirterek ülkede hala komünist

bir rejimin iktidarda olduğunu, yeni bir yol açmanın zamanının geldiğini vurguladı.

Tutuklular serbest bırakıldı

ABD ve Küba arasında diplomatik ilişkiler 1961 yılında kesilmiş, 1962 yılında ABD Küba'ya ticari

ambargo uygulamaya başlamıştı. Başkan Obama daha önce de

Küba'ya yönelik ticari ambargonun

kaldırılmasını gündeme getirmiş, ancak bu adıma ülkede insan hakları durumunun iyileştirilmesi ve

demokratik reformlar yapılmasını şart koşmuştu.

Küba çarşamba günü ülkede tutuklu iki ABD vatandaşını serbest bırakmıştı. Bu kişilerden birinin

yirmi yıldır hapiste bulunan bir CIA ajanı, diğerinin de beş yıldır hapis yatan Alan Gross adlı bir ABD

vatandaşı olduğu belirtiliyor. ABD de bu adımın karşılığında tutuklu bulunan Küba istihbaratının üç

çalışanını serbest bıraktı.

