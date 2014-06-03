Obama'dan iklim açılımı

ABD Başkanı Barack Obama 2009 yılında, ülkesinin uluslararası iklim koruma çabalarına katılacağı

vaadiyle göreve gelmiş, ancak iklim korumaya yönelik Kongre’ye sunduğu yasa tasarısı muhalefet

engeline takılmıştı. Obama beş yıl aradan sonra şimdi Çevre Koruma Ajansı EPA üzerinden hedefini

hayata geçirmeye çalışıyor.

Temiz Hava Yasası, EPA’in enerji santrali işletmecilerini karbondioksit salınımını azaltmaya

zorlamasını öngörüyor. Hedef, salınımı 2030 yılına kadar 2005’e göre yüzde 30 oranında azaltmak.

Uzmanlar düzenlemenin planlandığı şekliyle yürürlüğe girmesi durumunda, ABD’nin uluslararası

iklim koruma çabalarına yaptığı en büyük katkıyı sunacağı görüşünde.

Amerikan Çevre Koruma Ajansı Direktörü Gina McCarthy düzenlemeyi şu sözlerle kamuoyuna

açıkladı:

“Temiz enerji kaynakları kullanarak ve enerji israfını azaltarak enerji sektörümüzdeki karbondioksit

kirliliğini düşürecek bir temiz enerji planı sunuyoruz. Cıva, arsenik, kükürt gibi kirleticileri

sınırlamamıza rağmen şu an ülkenin en büyük enerji kaynağı olan enerji santrallerindeki

karbondioksite yönelik bir sınırlama yok. Ailelerimizin sağlığı, çocuklarımızın geleceği için iklim

konusunda harekete geçmeye ahlaki olarak yükümlüyüz.”

"Çevre uzmanları memnun"

Amerikan iklim koruma uzmanları düzenlemeden memnun. İklim ve Enerji Çözümleri Merkezi

Başkan Yardımcısı Elliot Diringer, tasarıyı ABD’nin iklim değişimine verdiği yanıtta bir dönüm noktası

olarak nitelendirerek, tasarıyla eyaletler ve elektrik şirketlerine de hedeflerini yerine getirmede geniş

alan tanındığını kaydetti. Dünya Kaynaklar Enstitüsü’nün İklim ve Enerji Programları Yöneticisi

Jennifer Morgan da, yasa tasarısında AB örneğindeki gibi bir emisyon ticareti sistemi

öngörülmediğini, ancak tüm emisyon tasarrufunun ülke içinde kaydedilmesinin bir avantaj olduğunu

belirtti.

Obama yönetimi enerjideki yeniden yapılanmadan ekonominin 74 milyar dolar kâr sağlayacağına

inanıyor. Muhalefet ise bu planın istihdamı olumsuz etkileyeceği ve hanelerin masrafını artıracağı

görüşünde. Pek çok Cumhuriyetçi, Obama’yı yetkilerini aşmakla suçlayarak Kongre’de tasarıya

direneceklerini bildirdi. Ancak yasa tasarısı önünde sadece siyasi değil, hukuki engeller de çıkabilir.

Çevre Koruma Ajansı EPA, yasayla kendisine verilen yetkiyi, 1970’li yıllardan kalma yasayla halk

sağlığını koruma konusunda sahip olduğu yetkiye dayandırıyor. Ancak uzmanlar o dönem

karbondioksite bağlı hava kirliliğinin gündemde olmaması nedeniyle bu gerekçenin çok da sağlam

olmadığını düşünüyorlar.

"Hukuki sorunlar çıkabilir"

İklim ve Enerji Çözümleri Merkezi Başkan Yardımcısı Elliot Diringer tasarının hukuki olarak çok

iyi

incelenmesi gerektiğini belirtiyor:

“Hukuki itirazlar kaçınılmaz. EPA’in düzenlemelerinin mahkemeye götürülmesi tipik bir durum.

Çünkü bu Temiz Hava Yasası karbondioksit emisyonlarının düzenlenmesi için tasarlanmamış. EPA

yeni bir alana adım atıyor. Mahkemelerde durumun ne olacağını değerlendirmek için hukukçuların

yasa önerisini çok yakından incelemesi gerekiyor.”

