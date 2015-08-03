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Dünya
Deutsche Welle

Obama’dan iddialı iklim planı

ABD Başkanı Obama, 2030 yılına kadar termik santrallerin yol açtığı sera gazı salınımını önemli ölçüde azaltacak bir iklim planını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Plan şimdiden Cumhuriyetçilerin tepkisiyle karşılaştı.

03 Ağustos 2015 19:50


ABD Başkanı Barack Obama'nın planın ayrıntılarını bugün kamuoyuna açıklaması bekleniyor. Ancak, Obama'nın pazar günü Facebook sayfasında yayınladığı video mesajına göre, "Temiz Enerji Planı" adı verilen planın en önemli hedeflerinden biri 2030 yılına kadar termik santrallerin yol açtığı karbondioksit salınımının 2005 yılındaki seviyeye kıyasla yüzde 32 oranında azaltılması.

Obama, video mesajında bunun atılan en önemli ve anlamlı adım olduğunu belirterek ilk kez ülke genelinde termik santrallerin neden olduğu hava kirliliğine kısıtlama getirileceğini ifade etti. Obama, ‘iklim değişikliğinin artık inkâr edilemeyeceğini' de sözlerine ekledi.

Amerikan Çevre Koruma Kurumu Başkanı Gina McCharty, Obama yönetiminin iklim planını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, söz konusu hedeflerin ‘makul' ve ‘ulaşılabilir' olduğunu söyledi. McCharty, santrallerin bu hedefe tek tek veya topyekün ulaşabileceğini kaydetti. Aynı zamanda Demokratların başkan adayı Hillary Clinton da ‘ileriye doğru' atılan bu anlamlı adımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhuriyetçiler tepkili

Ancak Obama'nın planları şimdiden Cumhuriyetçilerin tepkisini çekti. Senato'da çoğunluk lideri olan Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Obama'nın iklim hedeflerini ‘gerçekçi olmadığı ve büyümeye engel olacağı' gerekçesi ile reddetti. CNN'in haberine göre, McConnell 50 eyalet valisini Obama'nın planlarını uygulamamaya çağırdı. Cumhuriyetçilerin başkan adayı Marco Rubio da söz konusu planın hayata geçirilmesi halinde milyonlarca Amerikalının daha yüksek elektrik faturası ödemek zorunda kalacağını söyledi.

Obama göreve geldiği 2008 yılındaki seçim kampanyasında iklim değişikliği ile mücadelede öncü konumda olacağı mesajı vermiş ancak bu hedefinden çabuk vazgeçmişti. İklim politikasında yapılacak değişikliğin, Obama'nın 2017'de sona erecek olan görev süresindeki en önemli icraatlarından biri olması bekleniyor.

ABD'de enerji ihtiyacının yüzde 40'ı termik santrallerden karşılanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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