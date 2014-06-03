Obama'dan güvenlik garantisi



ABD Başkanı Barack Obama, ABD ve Polonya F-16 pilotlarından oluşan bir birliği teftişinden sonra yaptığı açıklamada, Ukrayna krizi nedeniyle Rusya ile yaşanan gerilime atfen, NATO ittifakı çerçevesinde ABD'nin yükümlülüklerine sıkı sıkıya bağlı olduğu mesajını verdi.

Polonya'yı ABD'nin en güçlü müttefiklerinden biri olarak nitelendiren Obama, “Polonya'nın güvenliği ve aynı zamanda Orta ve Doğu Avrupa'daki tüm müttefiklerimizin güvenliği, bizim kendi güvenliğimiz için temel taşıdır ve kutsaldır” ifadelerini kullandı.

Varşova Havaalanı'ndaki bir hangarda konuşan Obama, “Polonya demokrasisinin yeniden doğuşunun 25'inci yılının kutlandığı sırada ülkeyi ziyaret etmenin bir onur olduğunu” söyledi.

ABD Başkanı ayrıca, ABD ve NATO'nun Ukrayna krizi sırasında Polonya'ya güvenlik katkılarını artırdığını vurgulayarak Doğu Avrupa güvenliği konusunda daha fazla kaynak ayıracaklarını açıkladı.

Sembolik bir çaba

Obama'nın Belçika ve Fransa'yı da içeren Avrupa turu, ABD'nin güvenlik garantilerini bir kez daha dile getirmek ve Rusya’nın Ukrayna'daki tutumundan rahatsız olan müttefikleri rahatlatmak için sembolik bir çaba olarak nitelendiriliyor.

Polonya Devlet Başkanı Bronislaw Komorowski ise F-16 uçaklarına atıfta bulunarak, “F” kelimesinin hem savaşçı (İngilizce fighter) hem de özgürlük (İngilizce freedom) ifade ettiğini söyledi.

Komorowski, Polonya'nın ve tüm bölgenin güvenliğinin ABD ile işbirliğinde kök bulduğunu söyledi.