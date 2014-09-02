Obama'dan Doğu Avrupa'ya güvence girişimi



Başkan Barack Obama yarın Estonya'nın başkenti Tallinn'de bir toplantıya katılacak. Estonya Başbakanı Taavi Roivas'ın yanı sıra Litvanya Devlet Başkanı Dalia Grybauskaite, Letonya Devlet Başkanı Andris Berzins ve Estonya Devlet Başkanı Toomas Hendrik Ilves de toplantıda hazır bulunacak.

NATO müttefiklerinin savunmasına taahhütlerini teyit etmesi beklenen Obama'nın ABD ve Estonya askerlerine hitaben bir konuşma yapması bekleniyor.

Başını Baltık ülkeleri ve Polonya'nın çektiği Doğu Avrupa ülkeleri, Ukrayna krizinden dolayı NATO'nun bölgedeki askeri varlığını artırmasını istiyor.

Obama, bundan 3 ay önce Polonya'yı ziyaret etmiş ve Doğu Avrupa'ya güvenlik konusunda garanti vermişti.

ABD Başkanı, Estonya'dan NATO zirvesinin yapılacağı İngiltere'ye geçecek. 4-5 Eylül tarihlerinde yapılacak NATO zirvesinde Rusya ile yaşanan gerginlikten dolayı önemli kararların alınması bekleniyor.