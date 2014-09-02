T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Obama'dan Doğu Avrupa'ya güvence girişimi

ABD Başkanı Barack Obama, bugün Ukrayna krizinden dolayı Rusya ile gerginlik yaşayan Estonya'ya gidiyor. Obama'nın NATO zirvesi öncesinde Doğu Avrupa'ya güvenlik konusunda garanti vermesi bekleniyor.

02 Eylül 2014 14:25


Başkan Barack Obama yarın Estonya'nın başkenti Tallinn'de bir toplantıya katılacak. Estonya Başbakanı Taavi Roivas'ın yanı sıra Litvanya Devlet Başkanı Dalia Grybauskaite, Letonya Devlet Başkanı Andris Berzins ve Estonya Devlet Başkanı Toomas Hendrik Ilves de toplantıda hazır bulunacak.

NATO müttefiklerinin savunmasına taahhütlerini teyit etmesi beklenen Obama'nın ABD ve Estonya askerlerine hitaben bir konuşma yapması bekleniyor.

Başını Baltık ülkeleri ve Polonya'nın çektiği Doğu Avrupa ülkeleri, Ukrayna krizinden dolayı NATO'nun bölgedeki askeri varlığını artırmasını istiyor.

Obama, bundan 3 ay önce Polonya'yı ziyaret etmiş ve Doğu Avrupa'ya güvenlik konusunda garanti vermişti.

ABD Başkanı, Estonya'dan NATO zirvesinin yapılacağı İngiltere'ye geçecek. 4-5 Eylül tarihlerinde yapılacak NATO zirvesinde Rusya ile yaşanan gerginlikten dolayı önemli kararların alınması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABD Başkanı Barack ObamaUkraynaRusyaEstonyaNATODoğu AvrupaBarack ObamaTallinnBaşbakanı Taavi RoivasLitvanya Devlet Başkanı Dalia Grybauskaite Letonya Devlet Başkanı Andris BerzinsEstonya Devlet Başkanı Toomas Hendrik Ilves

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24