Obama'dan Bağdat'a yardım sözü



ABD Başkanı Barack Obama, Washington'da ağırladığı Irak Başbakanı Haydar el İbadi'ye IŞİD yüzünden zarar gören Iraklılar için insani yardımda bulunma sözü verdi.

IŞİD'in yerlerinden ettiği Iraklılar için 200 milyon dolar yardım aktaracaklarını kaydeden Obama, geçen yıl Irak'ın büyük bir bölümünü kontrolü altına alan örgüte karşı 'ciddi ilerlemeler' sağlandığını söyledi.

İbadi'nin yedi ay önce Irak'ta hükümeti devralmasından bu yana Irak ordusunun daha donanımlı hale geldiğini ve daha eğitimli olduğunu söyleyen Obama, IŞİD'in işgal ettiği bölgelerin dörtte birinin geri alındığını vurguladı.

Oval Ofis'te İbadi ile görüşen Obama, Irak'ı 'güçlü bir müttefik' olarak nitelendirerek Washington ve Bağdat'ın koordinasyon içinde davranmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Irak Başbakanı'nın ABD'den askeri yardım talebinde ise bulunmadığı açıklandı. Iraklı yetkililer, kısa bir süre öncesine kadar ABD'den IŞİD'e karşı daha fazla hava operasyonu düzenlemesini ve Irak ordusuna da ek silah sevkiyatında bulunmasını talep ediyordu.