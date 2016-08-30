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Deutsche Welle

Obama ve Erdoğan G20 Zirvesi'nde görüşecek

NATO müttefikleri ABD ile Türkiye, 'Fırat Kalkanı' operasyonunda YPG'nin de vurulması nedeniyle ihtilafa düştü. Konunun, Çin'deki G20 Zirvesi'nde yapılacak Obama-Erdoğan görüşmesine damgasını vurması bekleniyor.

30 Ağustos 2016 13:27


Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Ben Rhodes, Başkan Barack Obama ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pazar günü Çin'deki G20 Zirvesi'nde bir araya geleceklerini açıkladı. ABD Savunma Bakanı Ashton Carter da gelecek hafta Avrupa'da Türk yetkililerle temaslarda bulunacağını kaydetti.

NATO müttefikleri ABD ile Türkiye, "Fırat Kalkanı" operasyonu yedinci gününe girerken, Suriye'de yürütülen strateji nedeniyle ihtilafa düştü. Türkiye Suriye'de IŞİD'in yanı sıra terör örgütü olarak gördüğü PYD'nin silahlı kolu YPG'yi de vurması, ABD ile strateji tartışmalarına yol açtı. ABD, IŞİD'e karşı mücadele eden Suriye Demokratik Güçleri'nin büyük bir bölümünü YPG'nin oluşturduğu Suriyeli Kürtlere de destek veriyor.

Carter: 'Birbirinizle değil IŞİD'e karşı mücadele edin'

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter pazartesi günü Washington'da yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suriyeli Kürtlere "birbirleriyle değil, IŞİD'e karşı mücadele etme" çağrısı yaptı. Carter bunun ABD'nin Suriye'de çatışan taraflarla işbirliğinin temelini oluşturduğuna dikkat çekti.

Savunma Bakanı Carter Türkiye'nin sınırına bağlı kalması ve YPG'nin de Fırat Nehri'nin doğusunda kalması durumunda çatışmanın önlenebileceğini kaydetti. Ashton Carter, Suriyeli Kürtlerin verdikleri sözü tuttuklarını ifade etti. ABD Savunma Bakanlığı'ndan yetkililer, YPG'nin Türkiye'nin istediği gibi Fırat Nehri'nin doğusuna çekildiğini belirtti. Yetkililer, tüm YPG militanlarının Fırat'ın doğusunda olduğunu, nehrin batısında bazı Kürt birliklerinin bulunduğunu ancak bu birliklerin YPG ile bağlantısı olmadığını vurguladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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