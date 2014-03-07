Obama, Putin'i tekrar aradı



ABD Başkanı Barack Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna ile ilgili tutumunu kınadı ve Batılı devletlerin aldığı yaptırım kararlarını savundu. Obama görüşmede Putin'i Ukrayna'nın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü ihlal etmekle suçladı.

İki lider arasındaki yaklaşık bir saat süren görüşmede Obama'nın krizin diplomatik bir şekilde çözüme kavuşturulmasının mümkün olduğunu vurguladığı bildiriliyor. Bunun için gereken koşulun ise Moskova'nın uluslararası toplumun arabuluculuğuyla Kiev'deki yeni hükümetle doğrudan görüşmeyi kabul etmesi olduğu belirtiliyor.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ise Ukrayna'daki yeni hükümetin darbeyle başa geldiğini, ülkenin doğusu, güneydoğusu ve Kırım ile ilgili kabul edilemeyecek kararlar aldığını savundu. Washington ile Moskova arasındaki ikili ilişkilerin dünya çapındaki istikrar ve güvenlik açısından önemine vurgu yapan Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna krizinin bunu tehlikeye atmaması gerektiğini kaydetti.

Batılı devletlerden yaptırım kararları

ABD daha önce Ukrayna'nın bağımsızlığını tehdit etmekle sorumlu tutulan "hükümet yetkilileri ve kişilere" vize kısıtlamaları getirildiğini, ayrıca eski Sovyet cumhuriyetindeki demokratikleşme sürecini tehlikeye sokan "kişi ve birimlerin" de banka hesaplarının dondurulduğunu açıklamıştı.

Brüksel'de dün bir araya gelen Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları da Moskova ile vize kolaylığının yanı sıra ekonomi ve enerji alanlarında yürütülen prensip anlaşması müzakerelerini durdurma kararı aldı.