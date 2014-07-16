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Dünya
Deutsche Welle

Obama Merkel ile görüştü

ABD Başkanı Barack Obama, Almanya Başbakanı Angela Merkel’le Ukrayna krizini ele alan bir telefon görüşmesi yaptı. İki ülke arasındaki ilişkiler, ABD'nin casusluk faaliyetleri nedeniyle gerilmişti.

16 Temmuz 2014 12:47


Obama-Merkel görüşmesinde Ukrayna'nın yanı sıra İran’ın nükleer programına ilişkin Viyana’da devam eden müzakereler ve ikili ilişkiler de ele alındı.

ABD Başkanı Obama, "iki ülke gizli servislerinin işbirliğinin iyileştirilmesi amacıyla diyalogun sürdürülmesi gerektiğini" söyledi.

Aralarında Başbakan Angela Merkel'in de bulunduğu bir dizi üst düzey yetkilinin ABD tarafından dinlendiği belirlenmiş, konuyla ilgili Washington ile Berlin arasında temaslar devam ederken ABD hesabına çalışan iki casus ortaya çıkarılmıştı.

BND adına görev yapan bir ajan, 218 gizli belgeyi aktardığı ABD İstihbaratı'ndan kendisine 25 bin euro ödeme yapıldığını itiraf etmişti. Diğer casusluk iddiası ise Alman Savunma Bakanlığı'nda ortaya çıkarılmıştı.

Almanya, gelişmeler üzerine CIA istasyon şefini sınırdışı etme kararı almış, Başbakanlık tarafından "istihbarat alanındaki işbirliğinin en aza indirilmesi talimatı verilmişti.

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Rogers ise "Bu Almanlar'dan değil; Ruslar, İranlılar ya da Kuzey Koreliler'den bekleyebileceğimiz bir tavır" ifadesiyle Alman hükümetine tepki göstermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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