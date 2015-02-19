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Dünya
Deutsche Welle

Obama: 'İslam'la savaşmıyoruz'

ABD Başkanı Barack Obama, İslam dininin IŞİD ve El Kaide gibi terör örgütleriyle özdeşleştirilmesine karşı çıktı.

19 Şubat 2015 11:00


ABD Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray'da düzenlenen "Şiddet İçeren Aşırılıkla Mücadele Zirvesi"nde terör örgütü IŞİD'le mücadele konusunda görüşlerini açıkladı.

"Teröristler bir milyar Müslüman adına konuşamaz" diyen Obama terörle mücadelenin birçok alanda yürütülmesi gerektiğini savundu. ABD Başkanı, aşırılıkla mücadelenin sadece askeri bir konu olmadığını, bunların ideolojik, ekonomik ve siyasi boyutlarının bulunduğunu söyledi.

Aşırılıkla mücadelede aile, arkadaş, öğretmen ve dini lider gibi çevrelerden yararlanılması gerektiğine işaret eden Barack Obama, yoksulluk, istikrarsızlık, yolsuzluk, eğitimsizlik ve gelecekten ümidi kesme gibi ekonomik unsurların gençleri radikal fikirlere ittiğine dikkat çekti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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