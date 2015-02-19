Obama: 'İslam'la savaşmıyoruz'



ABD Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray'da düzenlenen "Şiddet İçeren Aşırılıkla Mücadele Zirvesi"nde terör örgütü IŞİD'le mücadele konusunda görüşlerini açıkladı.

"Teröristler bir milyar Müslüman adına konuşamaz" diyen Obama terörle mücadelenin birçok alanda yürütülmesi gerektiğini savundu. ABD Başkanı, aşırılıkla mücadelenin sadece askeri bir konu olmadığını, bunların ideolojik, ekonomik ve siyasi boyutlarının bulunduğunu söyledi.

Aşırılıkla mücadelede aile, arkadaş, öğretmen ve dini lider gibi çevrelerden yararlanılması gerektiğine işaret eden Barack Obama, yoksulluk, istikrarsızlık, yolsuzluk, eğitimsizlik ve gelecekten ümidi kesme gibi ekonomik unsurların gençleri radikal fikirlere ittiğine dikkat çekti.