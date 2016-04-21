Obama: IŞİD’le ortak mücadeleye devam

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK)

zirvesinde bir konuşma yapan ABD Başkanı Barack Obama, ABD’nin Körfez ülkeleri

ile dayanışma içinde kalmaya devam edeceğini söyledi.

ABD ile müttefiki Arap ülkelerinin IŞİD’e karşı ortak mücadeleyi sürdüreceğini dile

getiren Obama, IŞİD ile mücadeleye daha yoğun bir biçimde katılmaları için Suudi

Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne çağrıda da

bulundu.

Ancak İran’la ilişkiler konusunda Körfez ülkeleri ile ABD arasında görüş birliği

sağlanamadı. ABD’nin Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri, ABD'nin İran ile

yaptığı nükleer anlaşmaya sıcak bakmıyor. Obama, İran konusunda ABD ve Körfez

ülkeleri arasında bazı farklı yaklaşımlar olduğunu belirterek diyaloğa önem verdiklerini,

İran ile çatışmanın hiçbir ülkenin çıkarına olmadığını kaydetti.

Başkan Obama, ABD’nin ve Körfez Arap ülkelerinin zirveden Ortadoğu için istikrar ve

barış vizyonunun çıkmasını istediklerini ve Ortadoğu’da kalıcı bir diyaloğun gerekli

olduğunu belirtti. Obama Suriye, Irak ve Yemen’deki anlaşmazlıkların çözümü için

Tahran ile diplomatik diyaloğun gerekli olduğunun da altını çizdi.

Rhodes: Açık ve samimi bir görüşme

Kral Salman'ın ABD Başkanı Obama'yı Riyad’a gelişinde karşılamaması tartışmalara

yol açmıştı. Obama’nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Vekili Ben Rhodes, Kral Salman

ile Başkan Obama arasında iki saat süren buluşmayı “çok açık ve samimi bir görüşme

olarak” niteledi.

Riyad'dan Londra’ya geçen ABD Başkanı Barack Obama, pazar günü de Almanya’da

hannover Fuarı’nın açmak üzere Almanya’ya bekleniyor.