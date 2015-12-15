Obama: 'IŞİD geriliyor'



ABD Başkanı Barack Obama, savunma bakanlığındaki milli güvenlik konseyi toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Amerikan ordusunun cihatçı milis güçlerine karşı her zamankinden çok daha etkili saldırılar düzenlediğini söyledi.

IŞİD'in Irak'ta ele geçirdiği meskûn bölgelerin yüzde 40'ından püskürtüldüğünü belirten Başkan Obama, örgütün Suriye'de de gerilemekte olduğunu belirtti. Obama, IŞİD'in ‘dünyaya propaganda pompalamakta zorlandığını' da sözlerine ekledi.

Amerikan Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford da IŞİD'in öncelikle sosyal medyadaki propaganda kampanyasıyla daha etkili mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.