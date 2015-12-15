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Dünya
Deutsche Welle

Obama: 'IŞİD geriliyor'

ABD Başkanı Barack Obama, terör örgütü IŞİD ile mücadeleyi sürdürmekte kararlı olduğunu açıkladı. Obama, IŞİD ile silahlı mücadelenin dozunu arttırdıklarını söyledi.

15 Aralık 2015 11:14


ABD Başkanı Barack Obama, savunma bakanlığındaki milli güvenlik konseyi toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Amerikan ordusunun cihatçı milis güçlerine karşı her zamankinden çok daha etkili saldırılar düzenlediğini söyledi.

IŞİD'in Irak'ta ele geçirdiği meskûn bölgelerin yüzde 40'ından püskürtüldüğünü belirten Başkan Obama, örgütün Suriye'de de gerilemekte olduğunu belirtti. Obama, IŞİD'in ‘dünyaya propaganda pompalamakta zorlandığını' da sözlerine ekledi.

Amerikan Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford da IŞİD'in öncelikle sosyal medyadaki propaganda kampanyasıyla daha etkili mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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ABD Başkanı Barack ObamaIŞİDBaşkanı Barack ObamaAmerikanIrakBaşkan ObamaSuriyeGenelkurmay Başkanı Joseph DunfordDeutsche Welle Türkçe DW AFP/AG

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