Obama Hannover Fuarı’nı açacak



Dünyanın en büyük sanayi fuarlarından Hannover Fuarı’na her yıl birkaç bin firma ile 200 bin kadar ziyaretçinin katılması olağandışı bir gelişme değil. Ancak bu yıl durum farklı. ABD ilk kez bu yıl fuara partner ülke olarak katılıyor. Londra’dan Almanya’ya geçecek olan Obama yanındaki büyük bir ekonomi heyeti ile birlikte 24 Nisan Pazar günü Hannover’e bekleniyor.

Görüşmelerde TTIP odak noktasında

Başkan Obama akşam saatlerinde fuarın açılışını yapmadan önce kendisini Almanya’ya davet eden Başbakan Angela Merkel ile bir süre görüşecek. Görüşmelerin odak noktasında Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması (TTIP) gibi ekonomik konuların olacağı tahmin ediliyor.

AB ile ABD arasında Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması (TTIP) konusunda hâlâ büyük görüş ayrılıkları bulunuyor. TTIP’den yana görüş belirtenler, bu anlaşma sayesinde gümrüklerin ve bürokratik bazı engellerin de kalkmasıyla ekonominin büyüyeceğine ve istihdam yaratılacağına dikkat çekiyorlar. Anlaşmaya karşı olanlar ise en küçük ortak paydada anlaşmaya çalışılmasına ve görüşmelerin gizli yürütülmesine itiraz ediyorlar.

Yoğun güvenlik önlemleri

Hannover Emniyet Dairesi Başkan Vekili Thomas Rochell, güvenlik amacıyla birkaç bin polisin görev yapacağını belirterek, halkı pazartesi gününe kadar bazı kısıtlamalar konusunda uyardı.

Hannover merkezinde bugün düzenlenen mitinge çevre ve tüketiciyi koruma örgütleri, sendikalar, kiliseler ve hayır kurumlarının oluşturduğu 130 kadar kuruluştan 50 binin üzerinde kişinin katılması bekleniyor. Kurumlar TTIP ile CETA anlaşmaları konusundaki eleştirilerini dile getirecek. TTIP'in benzeri olan CETA Anlaşması AB ile Kanada arasında imzalanmış durumda.

Bertelsmann Vakfı'nın bir anketine göre hem Almanya'da hem de ABD'de bu anlaşmaya karşı olanların sayısı giderek artıyor. Almanya'da her üç kişiden birinin anlaşmaya karşı olduğu bu ankette saptanıyor.

ABD Ticaret Bakanı Alman mevkîdaşı ile buluşuyor

Hannover Fuarı'nda hazır bulunacak olan ekonomi çevreleri TTIP Anlaşması lehinde görüş bildirmeye hazırlanıyorlar. Alman Toptancılık ve Dış Ticaret Konfederasyonu (BGA) Başkanı Anton Börner, “Bu yıl içinde TTIP görüşmelerinin sonuca ulaşması için Başkan Obama ile Başbakan Merkel'ın taahhütte bulunacaklarını ümit ediyoruz” diye konuştu. TTIP konulu pazartesi öğleden sonraki toplantıya ise ABD Ticaret Bakanı Penny Pritzker ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri ve aynı zamanda Almanya Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel'in katılması planlandı. TTIP Anlaşması ile ilgili AB'den 7 temsilci de Hannover Fuarı'ndaki toplantıda hazır bulunacaklar.

Suriye, Libya ve mülteciler

Obama ve Merkel, ayrıca fuardaki mini zirve çerçevesinde İngiltere Başbakanı David Cameron, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve İtalya Başbakanı Matteo Renzi ile de Suriye, Libya ve mülteciler konularında görüş alışverişinde bulunacak.