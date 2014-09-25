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Politika

Obama-Erdoğan görüşmesinde neler konuşuldu?

Beyaz Saray iki liderin bölgesel ve küresel konularda mutabık kaldığını duyurdu

25 Eylül 2014 00:53

Beyaz Saray, ABD Başkanı Barack Obama'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, iki liderin IŞİD kaynaklı tehdidin de aralarında bulunduğu bölgesel ve küresel konularda yakından çalışmayı sürdürmede mutabık kaldıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, dün akşam ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama'nın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapmasında devlet ve hükümet başkanlarıyla eşlerine verdiği resepsiyona katılmıştı. Erdoğan ve Obama, burada bir görüşme yapmıştı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Caitlin Hayden, Erdoğan ve Obama'nın resepsiyonda görüşme yapma imkanı bulduğunu kaydetti.

Hayden, "Onlar (Obama ve Erdoğan) ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik taahhütlerini tekrarladılar ve IŞİD'den doğan tehdidin de aralarında bulunduğu bölgesel ve küresel zorluklarda birlikte yakından çalışmayı sürdürmede mutabık kaldılar" ifadesini kullandı.

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