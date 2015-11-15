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Dünya
Deutsche Welle

Obama-Erdoğan görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama G20'nin resmi açılışı öncesinde yapılan ikili görüşmeler kapsamında bir araya geldi.

15 Kasım 2015 15:02


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama'nın görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmeye beklenenin çok üzerinde yetkili katıldı. G-20 zirvelerinde benzer görüşmeler genellikle iki lider arasında ya da sadece dışişleri bakanları gibi bir-iki yetkilinin ek katılımı ile yapılırken, Obama-Erdoğan görüşmesine geniş bir heyet katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Obama görüşmenin ardından ortak bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada her iki lider de özellikle Paris saldırısına ilişkin mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris saldırılarının ardından Antalya'daki G20 Liderler Zirvesi'nin "çok güçlü ve sert" bir mesaj niteliği taşıdığını belirtti.

ABD Başkanı Obama ise ABD'nin Fransa ile birlikte saldırının sorumlularını yakalayıp adaletin önüne çıkartmak için çalışacağını kaydetti. Obama "Ankara'daki korkunç saldırılarda olduğu gibi, çarpık bir ideoloji uğruna masum insanların öldürülmesi sadece Fransa'ya, Türkiye'ye değil tüm dünya medeniyetine yapılmış bir saldırıdır" şeklinde konuştu.

Görüşmede Suriye'de IŞİD'le mücadele ve Viyana'da dün kabul edilen anlaşma üzerinde de durulduğu kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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