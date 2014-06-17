Obama Bağdat'a asker gönderdi



Başkan Barack Obama, konuyla ilgili Temsilciler Meclisi ve Senato'ya yolladığı mektupta, Bağdat Büyükelçiliği'nin ve personelinin güvenliğini artırmak için Bağdat'a 275 asker gönderileceğini açıkladı.

"Amerikan askerlerinin, güvenlik noktasında herhangi bir ihtiyaç kalmayana kadar Irak'ta kalacağını" vurgulayan Obama, özel birliğin gerekli durumlarda çatışmaya girebilecek nitelikte olduğunu kaydetti. Obama, Irak yönetiminin operasyonu onayladığını belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, 170 askerin Bağdat'a hafta sonu ulaştığını açıkladı. Kirby, Bağdat'a yollanan askerlerin gerekmesi halinde havaalanlarında idareyi sağlayacağını, lojistik önlemlere destek vereceğini ve güvenliğe katkı sağlayacağını söyledi.

Kirby, "yurtdışındaki diplomatik temsilciliklerimizde görev yapan personelin güvenliğini sağlamak, önceliklerimizin ilk sırasında geliyor" dedi. Irak'ta ABD temsilciliklerini korumak ve Irak güvenlik güçlerine destek vermek amacıyla 200 – 300 arasında ABD askeri görev yapıyordu.

ABD İran'la temasta

Öte yandan Irak'taki gelişmeler Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün İran ile BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya arasında başlayan nükleer müzakerelerde de gündeme geldi.

ABD'li yetkililer konuyu İran temsilcileriyle görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey bir yetkilisinin toplantıda, "Tahran ve diğer bölge ülkeleriyle Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarına karşı alınacak muhtemel önlemleri görüşmeye hazırız" ifadesini kullandığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Marie Harf, "Viyana'da konunun kısaca görüşüldüğünü" doğruladı. Harf, "IŞİD militanlarının Irak'tan çıkarılması konusunda tarafların görüş birliği içinde olduğunu" kaydetti. Buna karşılık ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, "askeri faaliyetlerin koordinasyonu konusunda bir plan bulunmadığına" dikkat çekti.

Kısaca IŞİD olarak anılan terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde birçok kenti ele geçirdikten sonra Bağdat'a doğru ilerlemesi, ABD yönetimini harekete geçirmişti.