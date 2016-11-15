Obama Avrupa’da veda turunda

ABD Başkanı Barack Obama’nın başkanlık uçağı Air Force One, salı günü öğleden önce Atina’ya inecek. ABD Başkanı daha sonra Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ve Başbakan Aleksis Tsipras ile görüşecek.

ABD Başkanı’nın Yunanistan Başbakanı Tsipras ile görüşmesinde ise mülteci krizi ve Yunanistan’ın kamu borç yükü de ele alınacak konular arasında bulunuyor. Obama hafta sonu Atina’da çıkan günlük Kathimerini gazetesine verdiği demeçte “Yunan halkı sert kemer sıkma önlemleri aldı ve şimdi umuda ihtiyacı var” diye konuşmuştu. Obama, ülkenin borç yükünde “önemli bir azalma” sağlanması için gerekli adımları atmaları Yunanistan’ın alacaklıları ile görüşeceğini bildirmişti.

Yunanistan’ın istikrarı, ABD için sadece Akdeniz’in sorunlu bir bölgesinde Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika arasındaki jeopolitik konumu açısından önemli değil. ABD'nin ayrıca Akdeniz'deki askeri faaliyetleri için Girit Adası’nda Souda Bay adlı büyük bir deniz ve hava üssü bulunuyor.

Çarşamba günü tarihi bir konuşma bekleniyor

Obama’nın görev süresi içerisinde ilk kez resmi bir ziyaret düzenlediği Atina’da çarşamba günü önemli bir konuşma yapması öngörülüyor. Siyasi gözlemciler tarihi kentte Obama’dan bir nevi “Demokrasi kasidesi” bekliyorlar. „Demokrasinin doğduğu kentte“ veda niteliğinde bir konuşma yapması beklenen Obama’nın halefi Donald Trump’ın seçim zaferine de değineceği tahmin ediliyor.

Konuşmanın nerede yapılacağı şimdilik gizli tutuluyor. Yunan medyası konuşmanın Partenon Tapınağı’na bakan Akropolis Müzesi ya da deniz kenarındaki Opera binasında yapılabileceğinden bahsediyor.

ABD Başkanı Barack Obama’nın ziyareti nedeniyle kentte yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Obama Atina’nın ardından Çarşamba öğleden sonra Berlin’e geçecek.

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dpa, BD/BÖ