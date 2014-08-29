Obama: Askeri müdahale yok

ABD Başkanı Barack Obama, Ukrayna'nın NATO üyesi olmadığına dikkat çekti. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunduğuna dair kuşkusunun kalmadığını söyleyen Obama, "Rus askerlerinin bölgedeki faaliyetlerini bütün dünya televizyon ekranlarından takip edebiliyor" dedi.
Obama son gelişmeleri Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Görüşme hakkında bilgi veren Alman hükümet yetkilileri, "Liderlerin, Rus müdahalesinin sonuçsuz kalmayacağı konusunda görüş birliğine vardıklarını" bildirdi.