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Eğitim

"O kitabın dağıtımını durdurun!"

6'ncı sınıf Kuran-ı Kerim ders kitabında, "Nemrut ve halkı putlara tapıyordu" ifadesi yer alıyor

04 Kasım 2017 11:06

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Kuran-ı Kerim ders kitabında, dünya mirası listesinde yer alan Nemrut Dağı’ndaki Kommagene Krallığı’na ait heykeller ile Hz. İbrahim’in mücadele ettiği Kral Nemrut karıştırıldı. Hz. İbrahim’den 2200 yıl sonra yapılan heykeller de put diye nitelendi. Avukat Osman Süzen, Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Nemrut Dağı’nda bulunan Komagene Krallığı’na ait heykellerin İbrahim peygamber dönemindeki Kral Nemrut ile hiçbir bağlantısının olmadığı belirtilerek kitapta bulunan yanlış bilgilerin düzeltilmesini talep etti. Süzen, "Hata düzeltilene kadar kitabın dağıtımı durdurulsun" dedi.

Dönemler karıştı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 6. sınıf Kuran-ı Kerim ders kitabında Kral Nemrut ile Nemrut Dağı’nın karıştırıldığı, Hz. İbrahim peygamberin Kral Nemrut ile mücadelesinin anlatıldığı bölümde Kommagene Krallığı’nın Nemrut Dağı’nda inşa ettiği heykellerin görsellerinin altında, “Nemrut ve halkı putlara tapıyordu (Nemrut Dağı-Adıyaman)” şeklinde bir ifade kullanıldığı ortaya çıkmıştı. 

Tarihi kayıtlara göre Hz. İbrahim’i ateşe attığı rivayet edilen Nemrud ile Komagene Krallığı arasında yaklaşık 2200 yıllık bir fark bulunuyor. Osman Süzen adlı avukat, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’na başvurarak Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Nemrut Dağı’nda bulunan Komagene Krallığı’na ait heykellerin İbrahim peygamber dönemindeki Kral Nemrut ile hiçbir bağlantısının olmadığı belirtilerek kitapta bulunan yanlış bilgilerin düzeltilmesini talep etti. Başvuruda, 5 yıllık süreyle ders kitabı olarak okutulması planlanan 6. Sınıf 
Kuran-ı Kerim ders kitabında düzeltmeler yapılıncaya kadar, kitabın okullarda okutulmaması ve dağıtımının durdurulması istendi. 

Dava açarız


Süzen, Başvurularının Talim ve Terbiye Kurulu tarafından reddedilmesi halinde ders kitabındaki hatanın düzeltilmesi dava açacaklarını söyledi.

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