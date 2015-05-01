O 'cehennemde' piyano çalıyor

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Şam'ın güneyindeki Filistin mülteci kampı

Yermuk'u cehennemin en alt katı olarak nitelendirmişti. Eyhem Ahmed işte bu

cehennemde müzik yapıyor.

Eyhem Ahmed, Yermuk'ta bir binanın çatısında oturmuş piyanosunu çalıyor. "Benim

sevgili halkım" diye başlayan bir şarkı söylüyor ve devam ediyor: "Çektiğimiz acılar

yeter. Geri gel... Siz gideli çok uzun zaman oldu..."

Ahmed, bu şarkıda Yermuk'u terk eden arkadaşlarını ve komşularını kastediyor.

Başkent Şam'ın bir mahallesi olan ve şimdi çoğunlukla Filistinli mültecilerin yaşadığı

Yermuk, eskiden canlılığı, kalabalığı ile tanınan bir yerdi. Bugün ise sokaklar boş. Her

taraf yıkıntılarla dolu. Devlet Başkanı Esad'a bağlı ordu, iki yıldan beri bölgeye

girişleri engelliyor. Yermuk'ta temiz içme suyu yok, sadece zaman zaman meyve, sebze

ve diğer gıda maddelerinin girişine izin veriliyor. Eyhem Ahmed ise altı ay öncesine

kadar sokakta müzik yapıyordu. Etrafını çevreleyen çocuklarla şarkılar söylüyordu.

Skype üzerinden bağlantı kurduğumuz Ahmed, "Sokaklarda piyano çalmak şimdi çok

tehlikeli. Yermuk füzelerle vuruluyor, büyük bir yıkım var burada" diyor.

Piyanosu yanmış

Yermuk, Esad'ın ordusu tarafından sadece abluka altına alınmış değil, aynı zamanda

Filistin mülteci kampının bulunduğu bölgeye varil bombaları fırlatılıyor. Büyük bir

enkaza dönüşen kamp IŞİD'in de baskısı altında. İki hafta önce kampa giren IŞİD

militanları ile Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı. Havadan da Esad ordusunun

bomba yağdırdığı Yermuk'ta Eymed Ahmed'in piyanosu alevler içinde kaldı. Olayın

nasıl meydana geldiği konusunda Ahmed çok fazla konuşmak istemiyor. Kendisinin

bir müzisyen olduğunu, siyaset ve çatışmalarla hiçbir ilgisinin bulunmadığını belirtiyor.

Ahmed, IŞİD Yermuk'tan çekilirken ailesini gizlice Şam'ın başka bir mahallesine

götürmüş. Kendisi ise her gün evini görmek ve ders vermek için Yermuk'a gidip

geliyor. Arkadaşından ödünç aldığı bir piyano ile müzik dersleri vermeye devam

ediyor:

Ahmed, "Benim çocuklarım daha çok küçük. Biri 2,5 yaşında, biri de altı

aylık. Henüz

enstrüman çalmayı bilmiyorlar. Ancak küçük olanı müziği çok seviyor. Ben de

Yermuk'taki alternatif bir okulda çocuklara ders veriyorum" diyor.

Eymen Ahmed videolarını Youtube'a yüklüyor. Ayrıca yetişkinler için de Skype

üzerinden konserler veriyor. Berlin'deki bir toplantıya da video bağlantısıyla

katıldığını söylüyor. Yakında bu şekilde Amman ve İstanbul'a da ulaşacak. Ödünç

aldığı piyanoyla eserlerini çalmayı en çok sevdiği besteciler ise Rahmanov, Beethoven,

Debussy ve elbette Yermuk şarkıları...

Ahmed, "Bir piyanist olarak arzum, herkesin saygı gördüğü bir konservatuarda

çalmak. Hayalim ise çocuklarımın huzur içinde büyümeleri. Bir başka hayalim de bir

gün Yermuk'a geri dönmek ve orada normal insanlar gibi yaşayabilmek" diyor.

