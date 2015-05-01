O 'cehennemde' piyano çalıyor

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Şam'ın güneyindeki Filistin mülteci kampı
Yermuk'u cehennemin en alt katı olarak nitelendirmişti. Eyhem Ahmed işte bu
cehennemde müzik yapıyor.
Eyhem Ahmed, Yermuk'ta bir binanın çatısında oturmuş piyanosunu çalıyor. "Benim
sevgili halkım" diye başlayan bir şarkı söylüyor ve devam ediyor: "Çektiğimiz acılar
yeter. Geri gel... Siz gideli çok uzun zaman oldu..."
Ahmed, bu şarkıda Yermuk'u terk eden arkadaşlarını ve komşularını kastediyor.
Başkent Şam'ın bir mahallesi olan ve şimdi çoğunlukla Filistinli mültecilerin yaşadığı
Yermuk, eskiden canlılığı, kalabalığı ile tanınan bir yerdi. Bugün ise sokaklar boş. Her
taraf yıkıntılarla dolu. Devlet Başkanı Esad'a bağlı ordu, iki yıldan beri bölgeye
girişleri engelliyor. Yermuk'ta temiz içme suyu yok, sadece zaman zaman meyve, sebze
ve diğer gıda maddelerinin girişine izin veriliyor. Eyhem Ahmed ise altı ay öncesine
kadar sokakta müzik yapıyordu. Etrafını çevreleyen çocuklarla şarkılar söylüyordu.
Skype üzerinden bağlantı kurduğumuz Ahmed, "Sokaklarda piyano çalmak şimdi çok
tehlikeli. Yermuk füzelerle vuruluyor, büyük bir yıkım var burada" diyor.
Piyanosu yanmış
Yermuk, Esad'ın ordusu tarafından sadece abluka altına alınmış değil, aynı zamanda
Filistin mülteci kampının bulunduğu bölgeye varil bombaları fırlatılıyor. Büyük bir
enkaza dönüşen kamp IŞİD'in de baskısı altında. İki hafta önce kampa giren IŞİD
militanları ile Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı. Havadan da Esad ordusunun
bomba yağdırdığı Yermuk'ta Eymed Ahmed'in piyanosu alevler içinde kaldı. Olayın
nasıl meydana geldiği konusunda Ahmed çok fazla konuşmak istemiyor. Kendisinin
bir müzisyen olduğunu, siyaset ve çatışmalarla hiçbir ilgisinin bulunmadığını belirtiyor.
Ahmed, IŞİD Yermuk'tan çekilirken ailesini gizlice Şam'ın başka bir mahallesine
götürmüş. Kendisi ise her gün evini görmek ve ders vermek için Yermuk'a gidip
geliyor. Arkadaşından ödünç aldığı bir piyano ile müzik dersleri vermeye devam
ediyor:
Ahmed, "Benim çocuklarım daha çok küçük. Biri 2,5 yaşında, biri de altı
aylık. Henüz
enstrüman çalmayı bilmiyorlar. Ancak küçük olanı müziği çok seviyor. Ben de
Yermuk'taki alternatif bir okulda çocuklara ders veriyorum" diyor.
Eymen Ahmed videolarını Youtube'a yüklüyor. Ayrıca yetişkinler için de Skype
üzerinden konserler veriyor. Berlin'deki bir toplantıya da video bağlantısıyla
katıldığını söylüyor. Yakında bu şekilde Amman ve İstanbul'a da ulaşacak. Ödünç
aldığı piyanoyla eserlerini çalmayı en çok sevdiği besteciler ise Rahmanov, Beethoven,
Debussy ve elbette Yermuk şarkıları...
Ahmed, "Bir piyanist olarak arzum, herkesin saygı gördüğü bir konservatuarda
çalmak. Hayalim ise çocuklarımın huzur içinde büyümeleri. Bir başka hayalim de bir
gün Yermuk'a geri dönmek ve orada normal insanlar gibi yaşayabilmek" diyor.