O artık sadece Patates Kafa!

Oyun ve oyuncak üreticisi Hasbro, cinsiyet ayrımı gözetmeyen oyuncaklar üretme adımları çerçevesinde ikonik "Bay Patates Kafa"(Mr. Potato Head) oyuncağının adının önünden "Bay" ifadesini atma kararı aldı.

Dünyanın en büyük oyuncak üreticilerinden olan Hasbro, cinsiyet ayrımı gözetmeyen oyuncaklar üretmek için attığı adımlardan birinde ilk olarak 1952'de çıkan "Bay Patates Kafa"nın adını değiştirme kararı aldı. Oyuncağın adı artık sadece "Patates Kafa" olacak.

Şirket tarafından yapılan açıklamada marka adının "Patates Kafa" olarak değişeceği ancak kadın ve erkek oyuncak karakterlerinin üretilmeye devam edeceği belirtildi. "Patates Kafa" adının daha kapsayıcı olacağı vurgulandı.

Hasbro, Mattel gibi büyük oyuncak şirketleri kapsayıcılık, çeşitlilik, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda son yıllarda daha bilinçli ürünler üretmeyi amaçlıyor.