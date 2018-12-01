Nusaybin'de otomobil devrildi: 3 yaralı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece Nusaybin- Mardin karayolunun 15\'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 09 TP 730 plakalı otomobil, İpekyolu\'nda kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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