T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nusaybin'de bir asker daha şehit oldu

PKK saldırısında üç güvenlik görevlisi de yaralandı

30 Nisan 2016 14:01

Mardin'in Nusaybin ilçesinde zırhlı araca roketatarlı saldırı düzenlenmesi sonucu 3 güvenlik görevlisi yaralandı. Operasyon sürerken bir asker de keskin nişancı tüfeği ile vurularak şehit oldu.

 

Roketatarlı saldırı

 

Nusaybin'de, 14 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı 48'inci gününde devam ediyor. İlçede, PKK'lılar tarafından operasyona çıkan güvenlik güçlerini taşıyan zırhlı araca roketatarlı saldırı yapıldı. Saldırıda, 2 polis ile 1 asker yaralandı. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalelerinin ardından helikopterle  Diyarbakır Asker Hastanesi'ne sevk edildi. İlçede operasyon sürüyor.

Bu arada ilçede, bugün sabah saatlerinde operasyona çıkan güvenlik güçleri ile PKK arasında çatışma çıktı. Çatışmada, rütbeli olduğu öğrenilen bir asker, PKK'nın keskin nişancı tüfeği Kanas ile ateş açması sonucu ağır yaralandı. Ambulansla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı asker, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

ETİKETLER

nusaybinpolisaskerşehityaralıpkk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24