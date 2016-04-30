Nusaybin'de bir asker daha şehit oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde zırhlı araca roketatarlı saldırı düzenlenmesi sonucu 3 güvenlik görevlisi yaralandı. Operasyon sürerken bir asker de keskin nişancı tüfeği ile vurularak şehit oldu.

Roketatarlı saldırı

Nusaybin'de, 14 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı 48'inci gününde devam ediyor. İlçede, PKK'lılar tarafından operasyona çıkan güvenlik güçlerini taşıyan zırhlı araca roketatarlı saldırı yapıldı. Saldırıda, 2 polis ile 1 asker yaralandı. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalelerinin ardından helikopterle Diyarbakır Asker Hastanesi'ne sevk edildi. İlçede operasyon sürüyor.

Bu arada ilçede, bugün sabah saatlerinde operasyona çıkan güvenlik güçleri ile PKK arasında çatışma çıktı. Çatışmada, rütbeli olduğu öğrenilen bir asker, PKK'nın keskin nişancı tüfeği Kanas ile ateş açması sonucu ağır yaralandı. Ambulansla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı asker, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.