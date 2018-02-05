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Nusaybin'de beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA) - MARDİN’in Nusaybin ilçesine bağlı Tepeüstü köyünde, beton mikserinin devrilmesi sonucu, ismi öğrenilemeyen sürücü yaralandı

05 Şubat 2018 20:23

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA) - MARDİN’in Nusaybin ilçesine bağlı Tepeüstü köyünde, beton mikserinin devrilmesi sonucu, ismi öğrenilemeyen sürücü yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde, Nusaybin\'e bağlı Tepeüstü köyünde meydana geldi. İnşaat için beton taşınan ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 47 NK 261 plakalı beton mikseri, köy yakınlarında kontrolden çıkarak, su kanalına devrildi. Mikserde bulunan sürücü, yaralandı. Yaralı sürücü, kazayı görenler tarafından mikserden çıkarılarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, sürücüyü ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

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