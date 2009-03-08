Nurullah Sağlam dönemi bitti



Turkcell Süper Ligin 23.haftasında sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantepspor'da, teknik direktör Nurullah Sağlam'ın sözleşmesi karşılıklı olarak fesh edildi.







Gaziantepspor Celal Doğan Tesisleri'nde kulüp başkanı İbrahim Kızıl ve bazı yöneticilerle bir araya gelen Nurullah Sağlam, bir kan değişikliğinin iyi olacağına inandığı için böyle bir ortak karar aldıklarını söyledi.



Konuyla ilgili değerlendirme yapan Sağlam, ''Öncelikle bir Gaziantepli olarak Gaziantepspor Kulübü'nü çok sevdiğimi belirtmek istiyorum. Geçen sezon sıkıntılı bir durumda görev aldık ve ligde kaldık. Kulübümle yeniden anlaştık. Ancak üç haftadır alınan sonuçlar ve periyot konuyu bu noktaya getirdi. Fazla bir yorum yapmaya gerek yok. İki tarafa da bu karar hayırlı olsun'' diye konuştu.



Teknik direktör değişikliğinin iyi olacağını düşünerek görevi bıraktığını kaydeden Sağlam, ''Ağabey-kardeşçe bir ayrılık oldu. El sıkışarak ayrıldık. Umarım iyi olur. Gaziantepspor'un başarılı olmasını çok isterim'' ifadelerini kullandı.



Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl da, Nurullah Sağlam'ın Gaziantep'in yetiştirdiği değerli bir evladı olduğunu belirterek, ''Nurullah Sağlam hocamıza bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Bir araya geldik ve ortak bir karar aldık. Kimse kırılıp, incinmesin istedik. El sıkışarak bir ayrılık oldu. Kendisine Gaziantepspor'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum'' dedi.



YENİ TEKNİK DİREKTÖR YERLİ OLACAK



İbrahim Kızıl, bir teknik direktör ayrılmadan önce başka bir teknik direktörle görüşmenin etik olmayacağını düşündüklerini, bu nedenle başka biriyle temasa geçmediklerini belirterek, ''Nurullah Sağlam ve ekibi bugün itibariyle ayrıldı. Biz de yarın Gaziantepspor'un başına getireceğimiz, bizi hedefe taşıyabilecek iyi bir ismi iş başına getirmek için çalışacağız. İnanın şu anda kim boşta, kim gelir bizde çalışır bilmiyorum. Gaziantepspor kulübü büyük bir camiadır. Konyaspor maçına kadar muhtemelen yerli bir hocayı işbaşına getireceğiz. Şu anda isim vermek yanlış olacaktır. Biraz sabırlı olmamız gerek'' dedi.



Nurullah Sağlam, 30 Ocak 2008 tarihinde Gaziantepspor ile anlaşmış, yeni sezon da eski takımıyla devam etme kararı almıştı. Kırmızı-siyahlılar, Antalyaspor'la 1-1 berabere kalırken, son dört haftada yalnızca 1 puan toplayabilmişti.



