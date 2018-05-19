Nürnberg'de 19 Mayıs kutlaması

Taner Tüzün / Nürnberg, 19 Mayıs (DHA) – Almanya\'nın Nürnberg kentinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosluk rezidansında 19 Mayıs töreni düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor bayramı nedeniyle resmi konut bahçesinde hazırlanan Atatürk köşesinde bir tören düzenledi. Törende, Konsolos Gürol Baş, Eğitim Ataşesi Doç. Dr. Mahir Kalfa, Muavin Konsolos Ünal Atçalıoğlu, Eğitim Ataşeliği sekterleri Sibel Direk öretmen, öğrenci ve vatandaşlarımız katıldı

Töreni öğretmen Ayten Öz sundu

Öğretmen Ayten Öz’ün sunduğu program, saygı duruşu ve Türkiye milli marşınn okunması ile başladı.

Başkonsolos Yavuz Kül, günün mana ve ehemmiyetini belirten bir konuşma yaparak, “Atatürk 19 Mayıs günü Samsun’a çıkmakla birlikte, kurtuluş mücadelemizi başlattı. Başta Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere tüm şehitlerimize ve gazilerimizi minnetle anıyoruz. Onlara çok şey borçluyuz“ dedi.

Gençliğe hitabe ve gençliğin cevabı

Tören boyunca Öğretmen Ayten Öz, Atatürk’ten deyişler sundu ve töreni renklendirdi. Daha sonra lise öğrencisi Yağan Deniz Çelik, Atatürk’ün Gençliğe hitabesini okudu. Ardından yine lise öğrencisi Volkan Dağdelen de Gençliğin Ata’ya cevabını okudu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Başkonsolos Yavuz Kül ve Konsolos Gürol Baş

Eğitim Ataşesi Mahir Kalfa

Toplu görüntü

Sunucu Öğretmen Ayten Öz

Saygı duruşu ve milli marş

Yavuz Kül konuşuyor

Yagan Deniz Çelik hitabı okuyor

Volkan Dağdelen cevabı okuyor

Genel görüntü