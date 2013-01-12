Nuri Şahin, Dortmund'a döndü

Dortmund, A Milli futbolcu Nuri Şahin'i satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kiraladı.

Almanya'dan sonra transfer olduğu İspanya ve İngiltere'de aradığını bulamayan Nuri Şahin 1,5 yıllığına yeniden Borussia Dortmund'a döndü.

Real Madrid'den kiralık olarak Liverpool'a transfer olan ancak burada istediği performansı sahaya yansıtamayan Nuri Şahin yeniden Borussia Dortmund'a imza attı.

Ara transfer döneminde adından en çok bahsettiren ve alt yapısından yetiştiği Alman ekibine geri döneceği konuşulan milli futbolcu eski kulübüyle anlaştığını attı. Nuri, eski takımıyla 1,5 senelik kiralık sözleşmesi imzaladı.

Nuri Şahin'in imza töreninde "Eve döndüğüm için çok mutluyum. Sadece 3-4 saat uyudum, çünkü eve dönmek istedim. Burada herkesi tanıyorum. Sağlık kontrolü için gittiğimde hastanedeki hemşireler bile beni unutmamış" dedi.

Ayrıca Alman ekibinin CEO'su Watzke, Nuri'nin Dortmund'a dönmek için maddi konularda büyük fedarkalık yaptığını açıkladı. Milli futbolcu için 1,5 yıllık kiralık sürecinin ardından Dortmund'un satın alma opsiyonu bulunuyor.