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Nuri Ergin'in oğlu tutuklandı

Organize suç örgütü lideri Nuri Ergin'in oğlu Nurettin Ergin'in 'Yağma', 'Tehdit', 'Silahlı gasp', 'Soygun' suçlarından 9 farklı araması bulunduğu belirtildi

05 Ocak 2018 17:51

Karagümrük çetesi olarak bilinen organize suç örgütü lideri Nuri Ergin'in, 34 yaşındaki oğlu Nurettin Ergin,  dün Fatih'te gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ergin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 gasp olayına karıştığı belirlenen organize suç örgütü lideri Nuri Ergin'in 34 yaşındaki oğlu Nurettin Ergin, dün gece  Fatih Dervişali Mahallesi'nde yakanarak gözaltına alındı. 

9 suçtan aranması, 7 suçtan kaydı var

Fatih Asayiş Büro Amirliğine götürülen Nurettin Ergin'in yapılan detaylı sorgulamasında farklı ilçelerde, 'Yağma', 'Tehdit', 'Silahlı gasp', 'Soygun' suçlarından 9 farklı araması olduğu, ayrıca 7 farklı suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi.

Ergin emniyet'teki işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)

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