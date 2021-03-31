Nuri Bilge Ceylan yeni filmi "Kuru Otlar Üstüne"nin çekimlerine başladı

Nuri Bilge Ceylan’ın Kuru Otlar Üstüne isimli yeni filminin çekimlerine kısa bir süre önce başlandı. Filmin başrollerinde Deniz Celiloğlu ve Merve Dizdar yer alıyor.

Kış Uykusu filmiyle Altın Palmiye kazanan, son olarak yine Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışan Ahlat Ağacı filmine imza atan usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan, sinemalara yeni bir filmle dönmek için hazırlanıyor.

Nuri Bilge Ceylan’ın Kuru Otlar Üstüne adını taşıyan yeni filmi, geçtiğimiz yıl Avrupa Konseyi’nin Eurimages Fonu’ndan 470 bin euro destek almıştı. Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 2 milyon TL yapım desteği de alan filmin çekimlerine kısa bir süre önce Erzurum’da başlandı.

Kuru Otlar Üstüne filminin konusu

Başrollerinde Deniz Celiloğlu ve Merve Dizdar‘ın yer aldığı film, Anadolu’da ücra bir köyde zorunlu görevini tamamlarken, İstanbul’a atanmayı uman genç bir öğretmen olan Samet’e odaklanıyor. Samet, beklediği atama bir türlü gelmeyince, saplanıp kaldığı bu kasvetli hayattan kaçma umudunu hepten yitirir. Ancak kendisi gibi öğretmen olan Nuray ile karşılaşması, karanlık düşüncelerinden ve endişelerinden kurtulmasını sağlayabilir.