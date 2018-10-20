Nur Tatar Askari'den bronz madalya

İSTANBUL,(DHA)

Dünya Tekvando (WT) Grand Prix 4\'üncü Seri Müsabakaları\'nda milli tekvandocu Nur Tatar Askari bronz madalya kazandı.

İngiltere\'nin Manchester şehrinde düzenlenen ve 3 gün sürecek organizasyonda Türkiye\'yi 6\'sı bayan 3\'ü erkek olmak üzere 9 sporcu temsil ediyor. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için önemli puanlar dağıtan organizasyonun ilk gününde 3 Türk tekvandocu tatamiye çıkarken Nur Tatar Askari bronz madalyanın sahibi oldu.

Bayanlar 67 kiloda mücadele eden Nur Tatar Askari ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Almanya\'dan Vanessa Koerndl\'ı, çeyrek finalde Fransız Magda Wiet Henin\'i yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Hırvat Matea Jelic\'e mağlup Nur Tatar Askari bronz madalya elde etti.

MADALYASI BAŞKAN ŞAHİN\'DEN

Dünya Tekvando Grand Prix 4\'üncü Seri Müsabakaları\'nda bayanlar 67 kiloda dereceye giren sporcuların madalyalarını aynı zamanda WT Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin verdi. Başkan Şahin, teknik ekip ve milli sporcu Nur Tatar Askari\'yi kutlarken, madalya mücadelesi verecek diğer sporculara başarılar diledi.

İlk gün mücadele eden diğer sporculardan erkekler +80 kiloda Emre Kutalmış Ateşli çeyrek finalde, 68 kiloda Hakan Reçber ise ilk turda mağlup oldu. Organizasyonun ikinci gününde bayanlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım ve Zeliha Ağrıs ile +67 kiloda Nafia Kuş ve Sude Bulut madalya mücadelesi verecek.

(FOTOĞRAFLI)