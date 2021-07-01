Nuno Espirito Santo, Tottenham'da

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur, Portekizli teknik direktör Nuno Espirito Santo ile 2023 yıllına kadar sözleşme imzaladı.

İsmi Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Nuno Espirito Santo, Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'un başına geçti. İngiliz kulübü, Portekizli teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Santo, teknik direktörlük kariyerinde daha önce Rio Ave, Valencia, Porto ve Wolverhampton gibi takımları çalıştırmıştı. Santo'nun çalıştırdığı dönemde Wolverhampton, 2019-20 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynamıştı.

47 yaşındaki teknik direktör, Tottenham'ı çalıştıracak olmanın büyük bir onur olduğunu ve böylesine yetenekli bir kadroya sahip olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Jose Mourinho'nun görevden alınmasının ardından Ryan Mason, geçen sezon Tottenham'da geçici teknik direktörlüğe getirilmişti.