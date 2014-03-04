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Dünya
Deutsche Welle

Nükleer atıklar nerede depolanacak?

Almanya’nın nükleer atıkların depolanacağı nihai bir depoya ihtiyacı var. Ancak bu konudaki çalışmaların henüz başlamadığı, bu nedenle bir ara depo konsepti üzerinde durulduğu belirtiliyor.

04 Mart 2014 14:38

Nükleer atıkların depolanacağı nihai bir depo bulunması konusundaki arayışlar durdu. Çevre Bakanı
Hendrik, Paskalya'ya kadar bu nedenle bir ara depo konsepti üzerinde duruyor.
2013 yılının temmuz ayında, nihai bir depo için yeni bir arayışa girileceği konusunda uzlaşı sağlanmıştı.
Baden-Württemberg eyaleti başbakanı Winfried Kretschmann, o dönem memnuniyetini, “Genel
seçimlerden aylar önce partiler üstü bir uzlaşıya varılmış olması dikkate değer. Bu federal ve eyalet
düzeyindeki tüm taraflar için büyük kazanımdır“ demişti.
Politikacılar memnun olsa da o dönem arayışta risk ya da yan etkisi olmayacak şekilde bir başarı
sağlanacağına neredeyse kimse inanmıyordu.
Aşağı Saksonya eyaleti başbakanı Stephan Weil, "Kimse bize nihai bir nükleer atık deposu için yeni
arayışta bu kez gerçekten başarıya ulaşılacağı konusunda garanti veremez" demişti.
Ancak bu konudaki hazırlıkların henüz başlamadığı
belirtiliyor. Sorun şu: Söz konusu nihai atık deposu
bulunana kadar nükleer atıklar nerede depolanacak? Yasa bu soruyu şu ana dek bir kenara bırakmış
durumda.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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