Nükleer atıkların depolanacağı nihai bir depo bulunması konusundaki arayışlar durdu. Çevre Bakanı

Hendrik, Paskalya'ya kadar bu nedenle bir ara depo konsepti üzerinde duruyor.

2013 yılının temmuz ayında, nihai bir depo için yeni bir arayışa girileceği konusunda uzlaşı sağlanmıştı.

Baden-Württemberg eyaleti başbakanı Winfried Kretschmann, o dönem memnuniyetini, “Genel

seçimlerden aylar önce partiler üstü bir uzlaşıya varılmış olması dikkate değer. Bu federal ve eyalet

düzeyindeki tüm taraflar için büyük kazanımdır“ demişti.

Politikacılar memnun olsa da o dönem arayışta risk ya da yan etkisi olmayacak şekilde bir başarı

sağlanacağına neredeyse kimse inanmıyordu.

Aşağı Saksonya eyaleti başbakanı Stephan Weil, "Kimse bize nihai bir nükleer atık deposu için yeni

arayışta bu kez gerçekten başarıya ulaşılacağı konusunda garanti veremez" demişti.

Ancak bu konudaki hazırlıkların henüz başlamadığı

belirtiliyor. Sorun şu: Söz konusu nihai atık deposu

bulunana kadar nükleer atıklar nerede depolanacak? Yasa bu soruyu şu ana dek bir kenara bırakmış

durumda.

