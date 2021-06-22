Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden Sezgin Baran Korkmaz'ın 'ortağı' Levon Termendzhyan'la ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, kara para aklama suçundan Avusturya'da gözaltında olan Sezgin Baran Korkmaz'ın ortağı olarak bilinen Levon Termendzhyan'a (Lev Aslan Dermen) vatandaşlık verildiği iddialarını yalanladı.

Bazı basın yayın ve sosyal medya mecralarında yer alan iddiaların asılsız olduğu bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın ve sosyal medya mecralarında yer alan Lev Aslan Dermen'e (Levon Termendzhyan) Türk vatandaşlığı verildiği iddiaları gerçeği yansıtmamakla birlikte; manipülasyonlara yol açmamak amacıyla iddialara konu olan Lev Aslan Dermen ve Levon Termendzhyan ad veya soyad bilgileri ile benzerlik ve harf içermesi ile yapılan sorgu sonucunda, nüfus kütüklerinde herhangi bir kayıt tespit edilememiş olup ayrıca devam eden vatandaşlık başvurusunun da bulunmadığı anlaşılmıştır."

CHP Sözcüsü Faik Öztrak gündeme getirmişti

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Sezgin Baran Korkmaz hakkında ABD'de yürütülen 'kara para aklama' davasına değinerek, "Şimdi Zarrab vakasına, bir de Sezgin Baran Korkmaz eklendi. Aşil topuğu bir iken iki oldu. Sezgin Baran Korkmaz, Şu anda Avusturya’da, ABD’nin isteğiyle gözaltında. İranlı Reza Zarrab olur Rıza Sarraf. Ermeni Levon Termendzhyan olur Lev Aslan Dermen. Allah aşkına, kara para aklamakla suçlanan tüm bu isimler, nasıl bu kadar kolay Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oluyor? Tertemiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı, kara para aklayan bu yabancılara neden paravan yapılıyor?" ifadelerini kullanmıştı.

TIKLAYIN - CHP Sözcüsü Öztrak: Sezgin Baran Korkmaz’ın iş ortağı Levon Termendzhyan, Türkiye’de Lev Aslan Dermen nasıl oldu?