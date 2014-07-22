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Dünya
Deutsche Welle

NSU örnek alınıyor

NSU davasında baş sanık Zchaepe'nin avukatlarının azledilmesi talebi reddedildi. İstatistikler yargılanan NSU'nun Neonaziler arasındaki etkisinin azalmadığını, bilakis örgütü örnek alma eğiliminin arttığını gösteriyor.

22 Temmuz 2014 13:27


Alman haber portalı tagesschau’da Patrick Gensing imzasıyla çıkan haberde, Alman iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın 2013 yılı raporuna dikkat çekiliyor. Rapora göre, güvenlik kurumları aşırı sağla ilgili münferit suç vakalarında, ‘NSU ile olumlu ilişkilendirmeye’ rastladı. Ancak, haberde bu vakaların raporda değinildiği gibi münferit olmadığı, bilakis sıklıkla vuku bulduğu vurgulanıyor.

Federal Hükümeti’in tagesschau.de sitesinin özel talebine ilişkin olarak verdiği bilgilere göre, terör örgütü Nasyonal Sosyalist Yeraltı’nın (NSU) açığa çıktığı Kasım 2011’den bu yana yaklaşık 220 aşırı sağ kaynaklı, NSU’ya atıf yapılan suç işlendi. Bu suçlar arasında yedi adet kundaklama, ağır yaralama ve ağır hırsızlık vakası gibi suçlar tespit edildi. Örneğin, Rostock kentinde NSU tarafından öldürülen Mehmet Turgut’u anma törenine 30 Neonazi'nin demir çubuklarla saldırması bu suçlar arasında sayılıyor. Ancak Federal Hükümet’in, Meclisteki Sol Parti grubunun soru önergesiyle hazırladığı listeye göre, NSU ile kurulan bağlantı bununla da sınırla kalmadı. “Mitteldeutsche Zeitung” gazetesine gönderilen tehdit mektubu veya Neonazilerin giydiği, NSU üyesi Uwe Mundlos'a gönderme yapan “NSU-hepimiz ‘mundlos’ değil miyiz?” baskılı tişörtler de aşırı sağcılar arasındaki NSU sempatisine kanıt olarak gösteriliyor.

‘NSU'ya sempati duyuluyor'

NSU bağlantılı suçların çoğu Bavyera ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinde meydana geliyor. Ancak eyaletlerin nüfusuna bakarak bir değerlendirme yapıldığında, NSU’nun da varlık gösterdiği Saksonya ve Thüringen eyaletlerinin NSU bağlantılı aşırı sağcı suçlarda başı çektiği görülüyor.

Sol Parti Milletvekili Martina Renner, tagesschau’ya yaptığı açıklamada sayının korkunç olduğunu, istatistiki olarak bakıldığında her dört günde bir NSU bağlantılı bir suç işlendiğini dile getirdi. Renner, NSU sempatisinin tezahür ettiği vakaların, bu örgütün aşırı sağcı çevrelerde örnek alındığını gösterdiğini ifade ediyor.

Zchaepe'nin talebi reddedildi

200-2007 yılları arasında 8’i Türk biri Yunan dokuz kişiyi ve bir polis memurunu öldürmekle suçlanan NSU örgütüne ilişkin dava sürüyor. Davada son olarak baş sanık Beate Zchaepe, güvenini kaybettiği gerekçesiyle avukatlarının azledilmesini istemişti. Ancak Alman medyasında yer alan haberlere göre, davanın görüldüğü Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi, sanığın avukatlarına güvenini kaybetmesini gerektirecek bir neden görmedi ve bu talebi reddetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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