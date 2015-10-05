NSU davasında 'sahte mağdur'



Almanya'da 8'i Türk 10 kişinin ölümüyle ilgili olarak Münih'te yaklaşık iki yıldır devam eden NSU davasında, geçen hafta, NSU mağduru olarak gösterilen bir kişinin aslında hiç var olmadığı ortaya çıkmıştı. 2004 yılında Türklerin yoğun olarak yaşadığı Köln’deki Keup caddesinde meydana gelen patlamada yaralandığı öne sürülen Merak K.'nın aslında hiç olmadığı anlaşılmıştı.

Der Spiegel dergisinin internet sayfası Spiegel Online’da yer alan haberde, Keup caddesindeki saldırıda yaralanan bir başka kişi polise verdiği ifadede Meral K. diye birisinin olmadığını zaten söylediği belirtildi.

NSU davasına bakan Münih Eyalet Mahkemesi’nin savcılık ve emniyet birimlerini konuya ilişkin soruşturma yapılması için harekete geçirdiği belirtildi.

Olay nasıl ortaya çıktı?

Mahkeme Başkanı Manfred Götzl, geçen hafta bir çok kez tanık olarak davet edilen Meral K.’nin bir türlü mahkemeye gelmemesi üzerine, avukatı Ralph Willms’den müvekkilinin nerede olduğunu açıklığa kavuşturmasını talep etmişti.

Avukat, Ralph Willms de geçen hafta cuma günü kendisinin de yanıltıldığını bildirmişti. Willms, davaya müdahil olarak katılan Kölnlü bir kişinin kendisine bir kadının fotoğrafını göstererek, "komisyon ücreti" karşılığı söz konusu kadını müvekkil olarak kazanmasına arabulucuk ettiğini öne sürmüştü.

Willms söz konusu kişiyi NSU davasının görülmeye başladığı 2013 yılının mayıs ayından bu yana mahkemede temsil ediyor ve bunun için ücret alıyordu.

Emekli yargıç Detlef Burhoff, Güneybatı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu‘na (SWR) yaptığı açıklamada Willms’in "Olmayan müvekkili" için 233 duruşma gününe karşılık "en az 100 bin euro" almış olduğunu tahmin ediyor. Bu ücretin avukattan geri talep edilebileceğini kaydeden Burhoff, cezai sonuçların ise henüz kestirilemeyeceğini belirtti.