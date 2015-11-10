NSU davası ertelendi



Münih Eyalet Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın hakimi Manfred Götzl, baş sanık Beate Zschaepe'nin ilk kez ifade vereceği açıklanan çarşamba günkü duruşmanın 17 Kasım'a ertelendiğini duyurdu. Mahkeme Heyeti Başkanı Götzl, Zschaepe'nin salı günü yapılacak duruşmada ifade verip vermeyeceğine ilişkin ise bir açıklama yapmadı.

Davadan çekilmek istiyorlar

Mahkeme heyetinin erteleme kararı almasında iki başvurunun etkili olduğu tahmin ediliyor. Zschaepe'nin mahkeme tarafından davanın başlangıcında yasa gereği atanan savunma avukatları davadan azledilmelerini talep etti. Zschaepe'nin atanmış avukatları Wolfgang Heer, Wolfgang Stahl ve Anja Sturm, mahkemeye sundukları dilekçede "müvekkillerinin çıkarı doğrultusunda bir savunma yapmalarının artık mümkün olmadığını" belirtti.

Kendilerine verilen savunma görevinin kağıt üzerinde kaldığını belirten avukatlar, bundan sonraki yargılama sürecinde savunma konseptiyle ilgili bilgi sahibi olmamaktan endişe ettiklerini ifade etti. Heer, Stahl ve Strum dilekçede, şu anda fiili olarak tek bir savunma avukatının söz konusu olduğunu ve kendilerinin ise yasanın gerektirdiği gibi gerçek bir savunmayı yapamayacaklarını vurguladı.

Heer, Stahl ve Strum'un Zschaepe'nin ifade vereceği haberini basına yansımasından sonra haberdar olduğu belirtiliyor.

Zschaepe ve avukatları arasında uzun zamandır sorun yaşanıyordu. Bu nedenle mahkeme Zschaepe'ye yeni bir avukat atamıştı. Zschaepe'yi savunmak üzere davaya kısa bir süre önce dahil olan Mathias Grasel, pazartesi günü müvekkilinin ilk kez yazılı bir ifade vereceğini açıkladı. Zschaepe, davanın başlangıcından bu yana susma hakkını kullanıyordu.

Reddi hakim talebi

Davayla ilgili yapılan ikinci başvuru da davanın bir diğer sanığı Ralf Wohlleben'den geldi. Wohlleben'in avukatı Olaf Klemke, Münih Eyalet Ağır Ceza Mahkemesi'nin üstündeki Senato'ya reddi hakim talebinde bulundu. Klemke'nin talebinin gerekçesi ise açıklanmadı.

Aşırı sağcı NSU örgütünün üyesi Zschaepe, 8 Türk ve bir Yunan göçmenle bir Alman polis memurunun öldürülmesinden sorumlu tutuluyor. Cinayetlerin diğer iki baş zanlısı yakalanmadan intihar etmişti.