NSU cinayetlerinde 'mistik' şüphe



Münih'te devam eden NSU davası kapsamında toplanan yazılı deliller arasında aşırı sağcı grubun “Der Förderturm“ adlı dergisinin 2001 yılına ait bir sayısı da yer alıyor.

Dergide pek çok metinde “Votan'ın imparatorluğu, “Votan'ın dileği“ gibi ifadeler dikkat çekiyor. Çoğu metinse “Votan bizimle“ ya da “Bu bağlamda: Votan için öldürmek“ ifadeleriyle sona eriyor.

Bir başka bölümde ise yazarlardan biri, haftanın yedi gününden beşinin İskandinav tanrılarına göre adlandırıldığını ve en önemli günün, baştanrı Votan'ın günü anlamına gelen Wotanstag (Çarşamba) olduğunu yazıyor. Yazar bunun, İngilizce'de çarşamba anlamına gelen 'wednesday' kelimesinden de anlaşılabileceğini belirtiyor.

Çarşambanın sırrı

Bu derginin okurları arasında Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü'nün üyeleri Beate Zschäpe ve iki suç ortağı Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt da yer alıyordu. Yapılan soruşturmalara göre, üçlü Förderturm dergisine bir mektup ve para yardımı göndermişti.

Örgütün hayatta kalan tek üyesi Zschäpe, şimdi 10 cinayetten yargılanıyor. Bu 10 cinayetten 6'sı ise çarşamba günleri işlenmişti. NSU'nun Köln'deki Keup Caddesi'nde 9 Haziran 2004'te düzenlediği bombalı saldırı da çarşamba gününe denk geliyordu.

Cinayet ve saldırıların sık sık çarşambaya denk gelmesi yetkililerin de dikkatini çekti. Federal Savcı Herbert Diemer, son NSU duruşmalarından birinde “Çarşambanın aşırı sağcı çevrelerde önemli bir rol oynadığını biliyorum“ demişti.

Davacılar daha fazla inceleme istiyor

Ancak savcılık resmi olarak cinayetin dini ya da mistik gerekçelerinden bahsetmek istemiyor Savcılık açıklamasında, “suçluların ırkçı ve devlet düşmanlığı zihniyetiyle hareket ettiğine” vurgu yapılıyor.

Ancak bazı davacılar farklı görüşte. NSU'nun Cermen kültüne ilişkin bağları konsuunda delil bildirimi dilekçesi vermeye hazırlanıyor. Avukat Yavuz Narin, cinayetlerin aşırı sağcı çevrelere gizli mesaj göndermek amacıyla bilinçli olarak çarşambaları işlendiğini savunuyor. Narin'e göre çarşambanın seçilmesi, 88 rakamının “Heil Hitler” anlamında kullanılmasına benzer bir nitelik içeriyor olabilir.

Zschäpe'nin gerçekten de mistik konularla ilgilendiğine yönelik kanıtlar mevcut. Gündoğumu kutlamalarına ya da Viking festivallerine de katıldığı biliniyor.