'NSU cinayetleri engellenebilirdi'

Irkçı terör örgütü Nasyonal Sosyalist Yeraltı'nın cinayetlerini araştıran Thüringen Eyaleti NSU Meclis Araştırma Komisyonu nihai raporunu açıkladı. Komisyon raporda, 1990'lı yılların sonunda Thüringen Eyaleti güvenlik birimlerinde, terör hücresinin üç ana zanlısını arama çalışmalarında korkunç hatalar yapıldığına dikkat çekti. Rapora göre, soruşturmayı yürüten kurumlar bu denli büyük hatalar yapmamış olsalardı, cinayetler engellenebilirdi.

Thüringen Eyaleti Meclisi NSU Araştırma Komisyonu Başkanı Dorethea Marx, perşembe günü yaptığı açıklamada, bu hataların terör hücresi üyesi üç kişinin 1998 yılında yeraltına inmesini kolaylaştırdığını söyledi.

Marx, bin 800 sayfalık kapanış raporunu açıklarken, 'bir felaketten ve büyük bir başarısızlık'tan söz etti. Marx, NSU üçlüsü Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos ve Beate Zschape'nin Thüringen'den çıktığını belirterek, Thüringen'in bu suçun altında ezildiğini söyledi.

Marx aynı zamanda Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın kendi çalışan ve muhbirlerini korumak adına üç zanlıyı arama çalışmalarını sabote edebilmiş olduğu şüphesinin de bir kez daha altını çizdi. Marx, 1998 yılında Jena kentinde patlayıcı maddeler ele geçirildiğinde, daha doğru hareket etmesi durumunda, olayların seyrinin farklı olabileceğini belirtti.

NSU terör hücresi 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişinin öldürülmesinden sorumlu tutuluyor. Polis ve gizli servisler uzun yıllar üçlü terör hücresini ortaya çıkaramadı. NSU terör hücresine dair ilk bulgular, ancak 2011 yılındaki bir banka soygunuyla ortaya çıkarılabildi.