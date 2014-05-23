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Dünya

NSA'in Veri Toplama Programı sona ediriliyor

Temsilciler Meclisi, Ulusal Güvenlik Dairesi’nin (NSA) Amerikalılar'ın telefon iletişim verilerini toplu halde depolama uygulamasına son veren tasarıyı onayladı

23 Mayıs 2014 19:47

Özgürlük Yasası adıyla da bilinen tasarı, Amerika’nın son dönemdeki en büyük istihbarat skandalına yönelik yasama organlarının verdiği ilk tepki oldu. Eski NSA çalışanı Edward Snowden, Daire’nin milyonlarca Amerikalı’nın iletişim kayıtlarını topladığını ve yabancı liderleri dinlemeye aldığını ortaya çıkarmıştı. Skandal, Amerikan istihbaratının boyutları konusunda uluslararası düzeyde eleştirilere yol açtı.  
 
amerikaninsesi.com’da yer alan habere göre, tasarı NSA’in Amerikalıların telefon iletişimlerinin kayıtlarını toplayıp beş yıl boyunca depolama uygulamasına son veriyor. Söz konusu kayıtlar konuşma kayıtları değil, yalnızca görüşmelerin teknik bilgilerini içeren üstverilerden ibaret. Daire, eğer terör soruşturması yürütüyorsa, bu kayıtları ancak mahkeme emriyle ilgili telefon şirketinden isteyebilecek.
 
Snowden geçen yıl NSA’in Hawaii bürosunda bilgisayar ağ yöneticisi olarak çalışırken, onbinlerce gizli belgenin kayıtlarını bilgisayarına kopyalayarak kamuoyuna açıklamıştı. Amerikan hükümeti, halen Rusya’ya sığınan Snowden’ı casuslukla ve devlete ait gizli bilgileri çalmakla suçluyor.
 
Temsilciler Meclisi’nin onayladığı Özgürlük Yasası’nın yürürlüğe girmesi için Senato tarafından da onaylanması gerekiyor.

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