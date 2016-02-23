NSA'in kulakları Merkel'de



Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki Moon ile yaptığı konuşmayı dinlediği ortaya çıktı. Gizli bilgileri ifşa eden internet sitesi Wikileaks'in yayınladığı gizli belgelerde, Merkel'in eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ile yaptığı ‘gergin' görüşmelerin de NSA tarafından kaydedildiği belirtiliyor.

Merkel - Ban görüşmesi

Ban Ki Moon ile Merkel arasında 2008 yılının aralık ayında yapılan görüşmenin protokolünde BM Genel Sekreteri'nin iklim değişikliği ile mücadeledeki gayretlerinden ve Avrupa Birliği'ndeki ortaklarını ikna edici girişimlerinden dolayı Almanya Başbakanı'nı kutladığı belirtiliyor. Ban Ki Moon'un görüşme sırasında sarf ettiği "Avrupa Birliği'nin önderlik rolünü korumasının ilerdeki iklim konferanslarında ilerleme sağlanabilmesi açısından son derece önemli olduğu" şeklindeki sözleri de protokolde yer alıyor.

Genel Sekreter, göreve yeni başlayan ABD Başkanı Barack Obama'yı iklimi kurtarma çabalarına ortak etmek için ortamın uygun olduğunu belirtirken, Angela Merkel de bütün güçlüklere rağmen Avrupa Birliği zirvesinde emisyon ticareti ile ilgili mutabakata varılması konusundaki iyimserliğini dile getirmiş.

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange görüşmenin dinlenmesiyle ilgili açıklamasında, “BM Genel Sekreteri'nin gezegeni iklim değişikliğinden koruma amacıyla yaptığı özel buluşmaların kendi petrol şirketlerini korumayı amaçlayan bir ülke tarafından dinlendiğine tanık oluyoruz” ifadelerine yer verdi. Assange, BM'in nasıl tepki göstereceğini merakla beklediklerini belirterek “BM Genel Sekreteri'nin dinleme amacıyla hedef alınmasının sonuçsuz kalması, devlet yönetenleri sokak çöpçüsü konumuna düşürür” dedi.

"Şampanya mantarı"

Geçen yıl Almanya hükümetlerinin on yıllarca Amerikan gizli servisi tarafından dinlendiği ortaya çıkmıştı. Wikileaks'in yayınladığı protokollerde, Avrupa Birliği ile Japonya arasında varılan gizli ticari sözleşmelerle ABD ile İsrail arasındaki gerginlik ve Almanya Başbakanı Merkel'in Fransa ve İtalya liderleriyle yaptığı görüşmeler de yer alıyor. Bu buluşmada Sarkozy ve Merkel kamu borçlarını azaltması için Berlusconi'ye yoğun baskı yapmış. Sarkozy, Berlusconi'yi, tedbir alınmadığı takdirde İtalyan mali kurumlarının ‘şampanya şişesinin mantarı' gibi patlayabileceği hususunda uyarmış.

Wikileaks'in sızdırdığı bilgilere göre Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu, Dünya Ticaret Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği üst düzey yöneticilerini de kaçak olarak dinlemiş.