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Spor

NORRKOPING DOLPHINS: 101

17 Kasım 2010 00:07

-NORRKOPING DOLPHINS: 101 - TÜRK TELEKOM: 89 ANKARA (A.A) - 16.11.2010 - Basketbolda Eurochallange Kupası (D) Grubu'nda mücadele eden Türk Telekom, grubundaki ilk maçında İsveç'in Norrköping Dolphins takımına deplasmanda 101-89 yenildi. Karşılaşmanın ilk periyodundan itibaren üstünlüğü eline alan İsveç temsilcisi, ilk çeyreği 41-21 önde geçtikten sonra, devreyi de 66-42 üstün tamamladı. 3. periyotta da oyunun kontrolünü elinde tutan ve farkın kapanmasına izin vermeyen Norrköping Dolphins, periyodu 84-62 önde bitirdi ve karşılaşmadan da 101-89 galip ayrıldı. Türk Telekom'da 24 sayı ve 11 ribauntla oynayan Gaffney ile maçı 23 sayıyla tamamlayan Yunus'un çabaları yenilgiye engel olamazken, 6 oyuncusu çift haneli rakamlara ulaşan Norrköping Dolphins'de ise Gervin 16, Kjellbom ve Lindquist de maçı 15'er sayıyla tamamladı.

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