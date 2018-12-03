Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde 1 ay sürecek festivalde, Hristiyanların yılbaşı kutlamalarının simgesi Noel Baba, deniz paraşütüyle halkı selamladı.

Türk mitolojisinde önemli bir yere sahip \'Ayaz Ata\' ile Hristiyan dünyasının Noel kutlamalarının simgesi \'Noel baba\' figürünü bir araya getiren Marmaris Yeni Yıl Festivali, çeşitli etkinliklerde sürüyor. Festival kapsamında Noel Baba kıyafetli bir kişi, deniz paraşütüyle Marmaris semalarından halkın yeni yılını kutladı. İlçe kıyılarına yakın uçan Noel Baba\'yı fark eden vatandaşlar, cep telefonuyla görüntüledi. Noel Baba, kendisini görenlere el salladı. Ayrıca Marmaris\'e festival için şehir dışından gelen vatandaşlara, ücretsiz olarak deniz paraşütü deneyimi yaşatıldı.

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