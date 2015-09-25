Noel arefesinde dünya şampiyonası



Dünya Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) icra komitesinin merakla beklenen toplantısının ardından düzenlenecek olan ve FIFA Başkanı Joseph Blatter'in de katılacağı basın konferansı neden gösterilmeksizin iptal edildi.

İcra komitesi Katar'daki dünya futbol şampiyonası final turu karşılaşmalarının 21 Kasım 2022'de başlamasını kararlaştırdı. Turnuva 28 gün sürecek. Futbol tarihinin kış mevsiminde yapılacak ilk dünya şampiyonası profesyonel futbol kulüplerinin tepkisine yol açmış, Rusya ve Katar'daki final turnuvalarında milli takıma futbolcu veren kulüplere FIFA tarafından 195 milyon Euro tazminat ödenmesi kararlaştırılmıştı. İsviçre savcılığı turnuvaların Rusya ve Katar'a verilmesinde yolsuzluk yapıldığı zannıyla soruşturma başlatmıştı.

FIFA icra komitesi toplantısında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne bir milyon dolar bağış yapılması da kararlaştırıldı. Milyarlarca dolarlık mali rezervi bulunan FIFA'nın mülteci yardımlarına sadece bir milyon dolar ayırması ise yadırgandı. Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne Uluslararası Olimpiyat Komitesi iki milyon dolar, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA iki milyon Euro, Real Madrid ve Bayern Münih kulüpleri ise birer milyon Euro bağışlamıştı.