T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Niye omuz attın' cinayeti

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da Doğan Taşkıran (29), yolda yürürken kendisine omuz atan Bedirhan Taşkömür'ü (20) bıçaklayarak öldürdü

13 Mart 2018 12:21

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da Doğan Taşkıran (29), yolda yürürken kendisine omuz atan Bedirhan Taşkömür\'ü (20) bıçaklayarak öldürdü.
Olay, 11 Mart\'ta akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cono Aşireti\'ne mensupları Doğan Taşkıran yolda yürüdüğü sırada, Bedirhan Taşkömür ile sokak içinde çarpıştı. Kendisine omuz attığını söyleyen Taşkıran ve Taşkömür arasında kavga çıktı. Bunun üzerine Taşkıran evden aldığı ekmek bıçağıyla Taşkömür\'e saldırdı. Başından, sırtından ve çeşitli yerlerinden yaralanan Töşkömür kanlar içinde yere yığıldı. Zanlı ise olay yerinden kaçtı. Taşkömür, yakınları tarafından kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı. Çok kan kaybettiği belirtilen Taşkömür, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan zanlıyı kısa sürede yakalandı. Ölenin kendine omuz attığını ve kavganın bu yüzden çıktığını ileri süren Taşkıran, tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA ADANA Doğan TaşkıranBedirhan TaşkömürOlayMartYüreğirMayıs MahallesiCono AşiretiDoğan TaşkıranKendisineTaşkıranTaşkömürBununBaşındanTöşkömürZanlıOlayınCinayet Büro AmirliğiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24