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Kültür-Sanat

Nimbus; Bir gerçeklik algısı

Hollandalı Berndnaut Smilde'ın Ninbus sergisi çatışma ikiliğini yansıtmayı amaçlıyor

02 Şubat 2014 13:12

Işıl Öz

Amsterdam doğumlu sanatçı Berndnaut Smildein 2012 yılında sıcaklık, nem, ışık gibi faktörleri kullanarak odanın ortasına yerleştirdiği küçük, beyaz bulutlar ve sonrasında sergilediği fotoğraflar  ilgi görmeye devam ediyor. Sanatçı İstanbul’daki sergisinin konsepti olan hamamı şehrin tarihini ve kültürünü yansıtması açısından seçtiğini belirtiyor.

İlk olarak 2012’de sergilen “Nimbus” adlı kapalı odadaki bulut çalışmasının aynı yıl, Contemporary İstanbul’a da katıldığını öğrendik. 

İstanbul Çukurcuma Hamamı’nda hazırladığı konsept sonrası sanatçıya neden hamamı seçtiğini sorduk, İstanbul’da şehrin tarihi kültürünü yansıtacak bir yer aradığını ve nihayet uzun zamandır boş olan bu hamamda karar kıldığını söyledi. Bu çalışmayı nasıl tanımladığını merak ettiğimizde ''yapılandırma ve yapısal çözümlemeler arasındaki sürtüşmeyi sevdiğini'' yanıtını Smilde, çalışmasında ikiliği yansıttığını belirtti. 

Nimbus’ta gerçeklik algısını ama, aslında işlevsel olarak gerçekten uzak oluşu tasvir ettiğinin altını çizdi. Smilde ilgiden memnun. 

Şubat ayında toplu bir sergi ile Paris’te Musèe de La Poste’de, nisan ayında tek kişilik bir sergi ile Londra’da Ronchini Gallery’de olacağını duyurdu. Bir sonraki sergisi ise Köln’de bir kilisede olacak.

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