Nilüfer çiçekli Gölbaşı Gölü, temizlenecek 

Ferhat DERVİŞOĞLU - Vasi KÖSE/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın Kırıkhan ilçesi Adalar Mahallesi\'ndeki üzeri nilüfer çiçekleri ile kaplı Gölbaşı Gölü\'ndeki plastik atıklar, Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Kırıkhan Meslek Yüksek Okulu (MYO) ile TEMA Vakfı tarafından temizlenecek.

İlçeye 12 kilometre uzaklıkta bulunan Gölbaşı Gölü\'nde, bataklığa bağlı olarak su yüzeyinde yetişen nilüfer çiçeği bölgeye farklı bir görünüm kazandırıyor. Yaklaşık 7 bin 400 hektarlık bir alana sahip olan Gölbaşı Gölü\'nde yetişen nilüfer çiçeğinin bir süs bitkisi olduğunu söyleyen MKÜ Kırıkhan MYO Müdürü Botanik Uzmanı Prof. Dr. Ahmet İlçim , Türkiye\'de bir çok gölde nilüfer çiçeğinin farklı cinslerinin yetiştiğini söyledi. İlçim, \"Gölbaşı\'nda sığ kesimlerde sarı çiçekli türüne, arka kesimlerde sazlıkların arasında daha çok beyaz nilüfer çiçeğine rastlanır. Suyun temizliğinin göstergesi olarak kabul edilebilir. Temiz sularda yaygın olarak görülebilen bir bitki türüdür. Suyun temizlenmesinde görev yaparlar. Ayrıca bu çiçekler fotosentez yaptığı için suyun kalitesini de artırıyor. Suyun içerisine oksijenin verilmesinde de görev yapıyor\" dedi.

Gölbaşı\'nda özellikle yazın, çevredeki kuyuların fazla su çektiğini söyleyen İlçim, göldeki suda azalma meydana geldiğini ve bazı kesimlerin bataklığa dönüşmesine neden olduğunu söyledi. Nilüfer çiçeğinin bir süs bitkisi olduğunu, saksılarda yetişmeyeceğini sözlerine ekleyen İlçim, \"Ancak belirli derinlikteki, bir metreyi aşan havuzlarda tabanda bir kısım çamur olması halinde yapay havuzlarda yetişir. Çünkü köklerinin zemine bağlanması için bir miktar toprak gerekiyor. Hatay\'da, Kırıkhan İlçesi\'ne bağlı, Karadilli, Çamsarı, Hassa ilçesine bağlı Mazmanlı bölgesi ile gölün uzantısı olan kanallarda kısmen görülmektedir\" diye konuştu.

KİRLİLİK TEMİZLENECEK

Gölbaşı Gölü\'nde çevre kirliliğine rastlandığını, göl içerisinde çiçeklerin arasında atıkların, plastik malzemelerin olduğunu anlatan İlçim, şöyle devam etti:

\"İnsanlara burayı yasaklayamayız, men edemeyiz. Ama kullanırken uygun temiz güzel şekilde kullanmasını sağlayabiliriz. Şu anda gölde atıklar var, plastik şişeler var. Biz üniversite olarak öğrencilerimizle birlikte bir program dâhilinde TEMA Vakfı ile hareket ederek temizlemeyi düşünüyoruz.\"

TEMA Vakfı Kırıkhan İlçe sorumlusu Hüseyin Yolay ise, \"Ekolojik olarak çevre kirliliği insanların dikkatini çekiyor. Bölgenin turizme katkı sağlaması için kirlilikten kurtarmak lazım. Kirlilik hoş değil, Kırıkhan MYO ile birlikte çalışarak çevre etkinliği ile temizleyeceğiz\" dedi.

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