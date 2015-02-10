Nijerya'ya tepki



Nijerya Seçim Komisyonu Başkanı Attahiru Jega, seçimin ertelenmesine gerekçe olarak, Boko Haram’ın kontrolü altındaki bölgelerde seçimin güvenlikli bir biçimde yapılabilmesi için askerî birliklerin daha fazla zamana ihtiyacı olmasını gösterdi. Jega, seçmenin, seçim gözlemcilerinin ve yardımcılarının güvenliğinin şu anda garanti altında olmadığına da işaret etti.

Şimdiki Devlet Başkanı Goodluck Jonathan, bu seçimlerin sonucunda bir yasama dönemi daha görevde kalmayı hedefliyor. Devlet başkanlığı için 14 aday bulunuyor. Seçimi ertleme kararını eleştiren muhalif çevreler, Boko Haram’ın altı yıldan bu yana faal olduğunu, seçimi altı hafta erteleyerek, altı hafta içinde bu örgütün yok edilmesinin hayal olduğunu vurguluyorlar. Muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti’den Dr. Sadık Ebubekir şöyle konuşuyor: "Maç oynanırken kurallar değiştirilmez. Oysa ki Nijerya halkına ve tüm dünya kamuoyuna, seçimlere hazır olduklarını, seçime iyi bir biçimde hazırlandıklarını ilan etmişlerdi.”

Abuja Üniversitesi’nde siyasî analiz dersleri veren öğretim görevlisi Dr. Ebubekir Umar Kari de ülkede askerlerin sözünün geçtiğine vurgu yapıyor: „Normal olarak askerlerin sivil makamların emri altında görev yapması gerekir. Ama şimdi bunun tersi oluyor. Görünen o ki, iktidardakiler askerlerin keyfine göre tavır alıyor. Bunlar çok tehlikeli politikalar.“

Devlet başkanlığına aday olan Chekwas Okorie de, Devlet Başkanı Goodlack Jonathan’ın seçimleri erteleme girişiminin zaman kazanma taktiği olduğunu şçylüyor: “Eğer (iktidardaki) partiye seçimin önşartlarını değiştirme imkanı tanınacak olursa, o zaman bu parti seçimin sonuçlarını da manipüle edecektir.”

ABD: 'Hayal kırıklığına uğradık'

Bu arada ABD dışişleri Bakanı John Kerry, seçimlerin ertelenmesinden “son derece hayal kırıklığına uğradığını” açıkladı. Ulusal Seçim Komisyonu'na siyasî etkide bulunulmasının kabul edilemeyeceğini belirten Amerikan Dışişleri Bakanı, güvenlik endişelerinin de demokratik süreçleri engelleme yönünde bahane olarak kullanılmaması gerektiğini belirtti. Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de Nijerya’daki durum konusunda “son derece endişeli” olduğunu belirtti. Steinmeier, seçimin bir kez daha ertelenmemesi gerektiğini söyledi, ayrıca özgür ve adil geçmesi gerektiğinin altını çizdi.

Nijerya'da aşırı dinci Boko Haram örgütü, Müslüman halkın çoğunlukta olduğu ülkenin kuzeyinde bir İslam devleti oluşturmak için çaba gösteriyor. Boko Haram 2009 yılından bu yana polis ve ordu güçlerine, kiliselere, okullara düzenlediği saldırılarda resmî açıklamalara göre 13 binden fazla insanın ölümüne sebep oldu. Nijerya Ordusu son haftalarda Çad, Kamerun ve Nijer’den askerî birliklerin de yardımıyla aşırı İslamcı Boko Haram’a karşı mücadele ediyor. Nijerya ile komşu ülkeler Benin, Nijer, Kamerun ve Çad, geçen cumartesi günü Boko Haram’a karşı asker, polis ve sivillerden oluşan 8 bin 700 kişilik bir Müdahale Birliği oluşturduklarını açıkladılar.