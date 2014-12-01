Nijerya’da terör kâbusu

Düzenlenen terör saldırılarında bir polis kontrol merkezi ve pazar yeri hedef alındı. Görgü tanıkları,

teröristlerin Yobe vilayetinin başkenti Damaturu'da, polis kontrol merkezine

ve hava kuvvetlerine ait

bir jete ateş açtığını söyledi.

Damaturu'da Yobe Devlet Üniversitesi‘nin idare binasının da bombalandığı kaydedildi. Kentte

güvenlik güçleriyle militanlar arasında uzun süre çatışma yaşandığı kaydedildi. Ancak vilayet

hükümeti sözcüsü yaptığı son açıklamada, Nijerya güvenlik güçlerinin militanları Damaturu'dan

çıkarmayı başardıklarını kaydetti.

Kent sakinlerinden Mustafa Usman, “Havada üç kere turlayan bir jet gördüm. İnsanlar araçlarını

yolda bırakıp eve kaçtı“ dedi.

Borno vilayetinin başkenti Maiduguri'de ise kalabalık bir pazar yerinde çifte patlama yaşandı.

Hastane kaynaklarının verdiği bilgiye göre, en az 5 kişi öldü 43 kişi de yaralandı. Kurtarma

görevlilerinin enkazda çalışmaları hâlâ sürdürdüğü kaydedildi. Polis sözcüsü Gideon Jubrin, net ölü

sayısı vermek için henüz erken olduğunu kaydetti.

Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan, Meclis'ten Borno, Yobe ve Adamawa vilayetlerinde 20

Kasım'da sona eren olağanüstü halin yeniden uzaltılmasını istedi.

Yobe, Borno ve Adamawa vilayetleri, 5 yıldır şeriat devleti kurmaya çalışan terör örgütü

Boko Haram

militanlarının sık sık saldırısına maruz kalıyor.

Boko Haram, şu ana dek binlerce kişinin ölümüne yol açtı. Yüzlerce kişiyi de kaçırdı. Geçen hafta iki

kadın intihar bombacısının Maiduguri'deki bir pazar meydanında düzenlediği saldırıda en az 44 kişi

hayatını kaybetmişti.