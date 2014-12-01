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Dünya
Deutsche Welle

Nijerya’da terör kâbusu

İslamcı militanlar, Nijerya’da iki vilayet başkentinde saldırı düzenledi. Saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

01 Aralık 2014 20:18

Düzenlenen terör saldırılarında bir polis kontrol merkezi ve pazar yeri hedef alındı. Görgü tanıkları,
teröristlerin Yobe vilayetinin başkenti Damaturu'da, polis kontrol merkezine
ve hava kuvvetlerine ait
bir jete ateş açtığını söyledi.

Damaturu'da Yobe Devlet Üniversitesi‘nin idare binasının da bombalandığı kaydedildi. Kentte
güvenlik güçleriyle militanlar arasında uzun süre çatışma yaşandığı kaydedildi. Ancak vilayet
hükümeti sözcüsü yaptığı son açıklamada, Nijerya güvenlik güçlerinin militanları Damaturu'dan
çıkarmayı başardıklarını kaydetti.

Kent sakinlerinden Mustafa Usman, “Havada üç kere turlayan bir jet gördüm. İnsanlar araçlarını
yolda bırakıp eve kaçtı“ dedi.

Borno vilayetinin başkenti Maiduguri'de ise kalabalık bir pazar yerinde çifte patlama yaşandı.
Hastane kaynaklarının verdiği bilgiye göre, en az 5 kişi öldü 43 kişi de yaralandı. Kurtarma
görevlilerinin enkazda çalışmaları hâlâ sürdürdüğü kaydedildi. Polis sözcüsü Gideon Jubrin, net ölü
sayısı vermek için henüz erken olduğunu kaydetti.

Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan, Meclis'ten Borno, Yobe ve Adamawa vilayetlerinde 20
Kasım'da sona eren olağanüstü halin yeniden uzaltılmasını istedi.

Yobe, Borno ve Adamawa vilayetleri, 5 yıldır şeriat devleti kurmaya çalışan terör örgütü
Boko Haram
militanlarının sık sık saldırısına maruz kalıyor.

Boko Haram, şu ana dek binlerce kişinin ölümüne yol açtı. Yüzlerce kişiyi de kaçırdı. Geçen hafta iki
kadın intihar bombacısının Maiduguri'deki bir pazar meydanında düzenlediği saldırıda en az 44 kişi
hayatını kaybetmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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